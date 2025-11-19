Не обов’язково використовувати майонез, якщо хочете зробити салат. Існує безліч смачних та корисних замін. Foodandwine розповідає, чим можна замінити майонез при приготуванні салатів.

Грецький йогурт – багатий на білок замінник, який пропонує таку ж кремову консистенцію, як і майонез. Його можна використовувати для бутербродів, додавати до заправки для салату.

Крем з кеш’ю – замінник, що не містить молочних продуктів. Замочіть сирі горіхи кеш’ю у воді на кілька годин, щоб вони розм’якли та легко збивалися. Збийте їх у блендері до кремоподібної консистенції або додайте оливкову олію, лимонний сік, часник та сіль для більшої пікантності.

Пюре з авокадо має таку ж кремову текстуру, як майонез, але ще й містить корисні жири. Ви можете навіть зробити майонез на основі авокадо. Змішайте олію авокадо з яйцем, діжонською гірчицею, лимонним соком або оцтом, сіллю та приправами, а потім використовуйте цю суміш для заправки салатів.

Сметана – значно терпкіша за майонез, але не менш чудова альтернатива, Якщо хочете скоригувати смак сметани, додайте приправи.