Можна обійтися без сухарів: 8 варіантів панірування, які дадуть смачну скоринку
Варіантів альтернатив панірувальним сухарям багато, тому бігти за ними в магазин не доведеться
Коли не вистачає панірувальних сухарів, не обов’язково бігти до магазину – можна використати інші доступні продукти, які дадуть смачну скоринку. Pixel Inform розповідає, які існують альтернативи.
Чим замінити панірувальні сухарі?
Варіантів альтернатив панірувальним сухарям багато, тому бігти за ними в магазин не доведеться:
- Манна крупа.
- Висівки.
- Кукурудзяні пластівці.
- Борошно.
- Подрібнені в крихту горіхи або насіння.
- Вівсяні пластівці.
- Гречані висівки.
- Солоні крекери чи чипси.
Деякі з цих альтернатив потрібно добре подрібнити, щоб отримати чудове панірування для відбивних чи іншої страви.
