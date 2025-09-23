Варіантів альтернатив панірувальним сухарям багато, тому бігти за ними в магазин не доведеться

Коли не вистачає панірувальних сухарів, не обов’язково бігти до магазину – можна використати інші доступні продукти, які дадуть смачну скоринку. Pixel Inform розповідає, які існують альтернативи.

Чим замінити панірувальні сухарі?

Варіантів альтернатив панірувальним сухарям багато, тому бігти за ними в магазин не доведеться:

Манна крупа. Висівки. Кукурудзяні пластівці. Борошно. Подрібнені в крихту горіхи або насіння. Вівсяні пластівці. Гречані висівки. Солоні крекери чи чипси.

Деякі з цих альтернатив потрібно добре подрібнити, щоб отримати чудове панірування для відбивних чи іншої страви.