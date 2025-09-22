Рибні котлети можуть здаватися чудовим варіантом страви на заміну звичайним котлетам, але іноді буває так, що вони мають неприємну гіркоту. News24 розповідає, чому з’являється цей неприємний смак.

Неякісний фарш. Часто гіркота з’являється через неякісний фарш чи невдалий вибір риби. Деякі виробники готують рибний фарш не прибираючи кишки, через що і з’являється неприємний смак. Обирайте дорожчий та рівномірний фарш. Проте, якщо під час обробки або перевезенні риби був ненароком роздавлений міхур з жовчю, то гірчитиме навіть самостійно приготовлений фарш з дорогої риби. Але такі ситуації трапляються вкрай рідко.

Свіжа цибуля. Цей овоч додають у будь-яку котлети, щоб вони вийшли соковитішими. Проте свіжа цибуля може зіпсувати страву, тому краще попередньо пасерувати її перед додаванням у фарш.