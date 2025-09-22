Причина не одна: чому рибні котлети мають гіркий присмак і як все виправити
Рибні котлети можуть здаватися чудовим варіантом страви на заміну звичайним котлетам, але іноді буває так, що вони мають неприємну гіркоту. News24 розповідає, чому з’являється цей неприємний смак.
Можливі причини гіркого смаку
Неякісний фарш. Часто гіркота з’являється через неякісний фарш чи невдалий вибір риби. Деякі виробники готують рибний фарш не прибираючи кишки, через що і з’являється неприємний смак. Обирайте дорожчий та рівномірний фарш. Проте, якщо під час обробки або перевезенні риби був ненароком роздавлений міхур з жовчю, то гірчитиме навіть самостійно приготовлений фарш з дорогої риби. Але такі ситуації трапляються вкрай рідко.
Свіжа цибуля. Цей овоч додають у будь-яку котлети, щоб вони вийшли соковитішими. Проте свіжа цибуля може зіпсувати страву, тому краще попередньо пасерувати її перед додаванням у фарш.
Неправильне зберігання фаршу. Рибний фарш краще не заготовляти із запасом, адже через особливості хімічної реакції навіть за умов правильного зберігання може з’явитися присмак гіркоти. Тому краще використовувати весь фарш одразу.