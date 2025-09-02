фото Unsplash

Чистка риби часто закінчується хаотичним розкиданням луски по кухні. «Майстерня ідей» розповідає про простий спосіб, за допомогою якого все залишається чистим та акуратним. Що знадобиться: Риба (ціла, без надрізів). Звичайний міцний пакет (можна навіть із застібкою). Ложка або тупий ніж. Як працює метод: Візьміть пакет та покладіть туди рибу, затягнувши його. У пакеті повинен бути невеликий простір, щоб можна було працювати всередині. Тримаючи рибу через пакет, починайте обережно зчищати луску тильною стороною ножа, ложкою або навіть пальцями. Таким чином луска залишатиметься всередині пакета.

