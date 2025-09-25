Чізкейк зі сливами. Рецепт дня0
Чізкейк – ніжний десерт, який можна готувати в безлічі варіацій, додаючи улюблені фрукти, ягоди або шоколад. Особливо смачним і ароматним виходить чізкейк зі сливами – соковитими, з легкою кислинкою, які ідеально поєднуються з ніжною сирною масою. Цей рецепт розрахований на форму діаметром 20 см. Рецепт від Іnmykitchen_pl.
Інгредієнти
|для сирної основи:
|Напівжирний або вершковий сир
|500 г
|Яйця
|2 шт.
|Борошно
|1 ст. л.
|Ванільний цукор
|2-3 ст. л.
|Жирні вершки 30%
|100 мл
|для начинки зі слив:
|Сливи
|400 г
|Коричневий цукор
|50 г
|Кориця
|1 ст. л.
|для крихти:
|Вершкове масло
|50 г
|Борошно
|100 г
|Цукор
|30 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Сливи нарізати, змішати з цукром і корицею і тушкувати до тих пір, поки вони не досягнуть консистенції, схожої на варення. Відкласти.
Крок 2
Змішайте інгредієнти для крихти – вершкове масло, борошно та цукор.
Крок 3
Змішайте до однорідності вершковий сир, яйця, ложку пшеничного борошна, ванільний цукор та вершки, вилийте все у форму для випікання.
Крок 4
Зверху на чізкейк викладаємо сливи і посипаємо крихтою.
Крок 5
Випікати при 160 ° C протягом 30 хвилин. Залиште остигати в духовці, потім поставте в холодильник.