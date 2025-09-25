Чізкейк – ніжний десерт, який можна готувати в безлічі варіацій, додаючи улюблені фрукти, ягоди або шоколад. Особливо смачним і ароматним виходить чізкейк зі сливами – соковитими, з легкою кислинкою, які ідеально поєднуються з ніжною сирною масою. Цей рецепт розрахований на форму діаметром 20 см. Рецепт від Іnmykitchen_pl.

Інгредієнти для сирної основи: Напівжирний або вершковий сир 500 г Яйця 2 шт. Борошно 1 ст. л. Ванільний цукор 2-3 ст. л. Жирні вершки 30% 100 мл для начинки зі слив: Сливи 400 г Коричневий цукор 50 г Кориця 1 ст. л. для крихти: Вершкове масло 50 г Борошно 100 г Цукор 30 г Спосіб приготування: Крок 1 Сливи нарізати, змішати з цукром і корицею і тушкувати до тих пір, поки вони не досягнуть консистенції, схожої на варення. Відкласти. Крок 2 Змішайте інгредієнти для крихти – вершкове масло, борошно та цукор. Крок 3 Змішайте до однорідності вершковий сир, яйця, ложку пшеничного борошна, ванільний цукор та вершки, вилийте все у форму для випікання. Крок 4 Зверху на чізкейк викладаємо сливи і посипаємо крихтою. Крок 5 Випікати при 160 ° C протягом 30 хвилин. Залиште остигати в духовці, потім поставте в холодильник.