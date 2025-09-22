Легендарний американський сливовий пиріг The New York Times
Оригінальний рецепт0
До теми
- Тертий пиріг зі сливами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Курка зі сливами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Террін з курки з грушами та рокфором. Рецепт дня ZAXID.NET
У віці 92 років померла відома американська кулінарна оглядачка та письменниця Маріан Буррос – авторка легендарного рецепту сливового пирога, що став найпопулярнішим у The New York Times. Маріан Буррос зробила величезний вклад у розвиток медіа й культури харчування в США. Її сливовий пиріг досі є кулінарним хітом у світі через свою надійність та простоту, а також чудовий смак. Рецепт славнозвісного пирога Маріан Буррос публікує The New York Times.
Інгредієнти
|Цукор
|¾ склянки
|Вершкове масло розм’якшене
|½ склянки
|Борошно просіяне
|1 склянка
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|дрібка
|Яйця
|2 шт.
|Сливи
|12 шт. (24 половинки)
|Кориця і цукор для посипки
|1 ч. л.; 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Крок 2
Збийте міксером цукор і розм'якшене масло, додайте яйця і знову збийте.
Крок 3
Потім додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, акуратно збийте. Тісто має вийти густим і пружним. Викладіть тісто у форму для випікання.
Крок 4
Помістіть половинки слив зверху на тісто, внутрішньою стороною сливи догори. Посипте сумішшю цукру і кориці.
Крок 5
Випікати 45 хвилин, подавати ідеально з морозивом (якщо любите настільки солодкі десерти).