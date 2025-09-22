У віці 92 років померла відома американська кулінарна оглядачка та письменниця Маріан Буррос – авторка легендарного рецепту сливового пирога, що став найпопулярнішим у The New York Times. Маріан Буррос зробила величезний вклад у розвиток медіа й культури харчування в США. Її сливовий пиріг досі є кулінарним хітом у світі через свою надійність та простоту, а також чудовий смак. Рецепт славнозвісного пирога Маріан Буррос публікує The New York Times.

Інгредієнти Цукор ¾ склянки Вершкове масло розм’якшене ½ склянки Борошно просіяне 1 склянка Розпушувач 1 ч. л. Сіль дрібка Яйця 2 шт. Сливи 12 шт. (24 половинки) Кориця і цукор для посипки 1 ч. л.; 2 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 180 градусів. Крок 2 Збийте міксером цукор і розм'якшене масло, додайте яйця і знову збийте. Крок 3 Потім додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, акуратно збийте. Тісто має вийти густим і пружним. Викладіть тісто у форму для випікання. Крок 4 Помістіть половинки слив зверху на тісто, внутрішньою стороною сливи догори. Посипте сумішшю цукру і кориці. Крок 5 Випікати 45 хвилин, подавати ідеально з морозивом (якщо любите настільки солодкі десерти).