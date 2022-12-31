Найбільшим досягненням Avalon цього року була передача величезної кількості житла клієнтам

Повномасштабна війна, ракетні обстріли, блекаути, міграція населення та неможливість прогнозувати свою діяльність бодай на місяць-два – це далеко не увесь перелік викликів, із якими зіткнувся бізнес. 2022 рік змінив усе. Як сильно він вплинув на компанію та її працівників, про здобутки та плани на 2023 рік – розповіли топ-менеджери девелоперської компанії Avalon.

Роман Давимука, виконавчий директор

Про роботу у 2022 році

Після повномасштабного російського вторгнення паніки в клієнтів не було, однак гостро постало питання правильної комунікації. У перші тижні війни люди хотіли отримати зворотній звʼязок, і ми їм надали таку можливість: пояснювали, що працюємо і усі наші зобов’язання будуть закриті. Нам повірили, бо Avalon має репутацію надійного забудовника.

Ситуація, що склалась, не стала для нас шоком, бо ми готувались до різних сценаріїв і очікували на економічну турбулентність. Ми декілька років накопичували робочий фінансовий капітал та активно працювали над собівартістю, тому компанія була підготовлена до кризи. Ситуація, що склалась, – це перевірка на міцність і відповідальність девелоперів перед своїми клієнтами. Тому зараз дуже важливо виконати усі свої зобов’язання. Ринок побачить, хто спроможний ефективно працювати у надскладний час, коли надходження від продажу майбутніх метрів мінімальні.

Консультація у Центрі продажу компанії за адресою пр.Чорновола,18

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Ціни на будівельні матеріали зростають. Наприклад, у Європі зростання становить 25%, тож це спонукало компанію перебудовувати процеси, підлаштовуватись під нові реалії й оптимізувати витрати, щоб залишатись максимально ефективними довгий період. На жаль, операційну команду довелось скоротити, вектор маркетингу – адаптувати, бо зараз не бачимо можливостей для зростання ринку. Наша стратегічна мета – вчасно ввести якісне житло в експлуатацію.

Ми надійні, працюємо і не зупиняємось. Житло залишається безпечною інвестицією, і ми впевнені у своїх можливостях, сподіваємось на перемогу та покращення економічної ситуації наступного року, бо команда Avalon – амбіційна і готується реалізувати нові проекти, які здивують ринок.

Марта Герус, директорка з маркетингу

Про роботу у 2022 році

Найскладніше було правильно вибудувати комунікацію та бути «доречними». У перші місяці війни ключовою задачею для нас було вислухати та заспокоїти наших клієнтів, адже всі хвилювались, що буде з житлом. Інколи консультації контакт-центру нагадували «телефон довіри», і ми були до цього готові.

У 2022 році ми впевнено стояли на ногах, працювали майже без упину, успішно завершили наші проекти та передали клієнтам ключі від понад 900 квартир. Активна та постійна робота допомагала нам легше переживати важкі дні війни.

Avalon Zelena St.

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Ми стали сильнішими та згуртованішими. Стратегічне планування допомогло уникнути багатьох проблем. Ніхто не панікував, ми чітко знали, що і як робити далі. Особисто мене рік, що минає, навчив ще більше цінувати час, людей поруч і те, що маємо сьогодні, мріяти про мирне завтра. Дуже допомагала робота, адже вона давала змогу мати острівець стабільності в хаотичному вирі подій.

Звичайно, ми всі чекаємо на перемогу. Це надасть шалений поштовх для бізнесу у різних сферах у країні. Так, команда Avalon вже зараз чітко знає, що буде робити в 2023 році та яких цілей хоче досягнути.

Ярослав Возняк, директор департаменту продажу

Про роботу у 2022 році

У перші дні після повномасштабного вторгнення найголовнішим, навіть фундаментальним для нас було відновити комунікацію з клієнтами. Також довелось переглянути всі процеси та максимально їх оптимізувати, наприклад, тимчасово відмовитись від однієї точки продажу. Усі з розумінням поставились до цього кроку. Крім того, ми відмовились від класичного контакт-центру, але натомість розпочали роботу над впровадженням нової CRM-системи.

Рік був надскладним, однак нам вдалось повернутись до стабільної роботи і це – привід для гордості. Ми відновили продажі житла, супроводження всіх угод і всю можливу комунікацію з ринком.

Avalon 37

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Окремі галузі через війну перебували у важкому становищі, і наша – не виключення. Проте грамотні дії та стрес-тести, проведені в минулих роках, дозволяють компанії почувати себе впевнено. Так, нам довелось ухвалити непопулярні рішення з точки зору оптимізації працівників і процесів, але це вимушений крок, на який пішла кожна компанія в нашій державі.

Найбільшим досягненням Avalon цього року була передача величезної кількості житла – близько 42 тис. м2 – нашим клієнтам. Також ми відновили роботу над планування нових проектів і скоро презентуватимемо їх ринку. І я впевнений, що все вийде. Насправді, це розкіш – мати плани. Дякуємо ЗСУ що маємо таку змогу!

Особисто мене цей рік навчив цінувати усе – людей навколо, тишу, спокійну ніч, дзвінки, розмови. Усе, що здавалось банальним і простим, зараз – важливе і незамінне. Радієш вже тому, що зранку є електрика. Робота працівників комунальної служби, енергетичної сфери та інших викликає захоплення і велику повагу.

Анна Романова, HR бізнес-партнерка

Про роботу 2022 році

Останні три роки HR-департамент неодноразово стикався з різними викликами. Пандемія Covid-19 стала для нас неочікуваною, і для забезпечення безперебійної роботи компанії та безпеки працівників довелось впроваджувати багато змін. І в лютому цього року ми були готові. Ще напередодні повномасштабного вторгнення ми почали готуватись до можливої різкої зміни ситуації: проводили планові навчання по наданню першої домедичної допомоги працівникам, створили оперативний штаб, який ефективно спрацював 24 лютого та допоміг перевести всі процесі у режим дистанційної роботи та координувати роботу персоналу у перші дні війни.

Не буду приховувати, перші два тижні повномасштабного вторгнення були найскладнішими для нашого департаменту. Довелось не лише тримати руку на пульсі, підтримувати команду на відстані, а й приймати швидкі й не зовсім популярні рішення – ми були одними з перших, хто вирішив оптимізувати штат. Йшлося не про скорочення, а про переведення частини працівників у інші наші підрозділи – волонтерську службу або в інші партнерські проекти. Крім того, ми телефонували кожному нашому працівнику та довідалися про його стан – чи в безпечному він місці, чи потребує допомоги та інше.

Уже з середини березня поступово відновили роботу офісу, що, на мою думку, було дуже сміливим, але водночас і дуже потрібним для команди рішенням. Чому сміливим? Бо на початку війни ніхто не розумів, як ситуація розгортатиметься далі, до чого готуватися і наскільки безпечно працювати з офісу – хоч ми й подбали про все необхідне. Чому потрібним? Бо це був час цілковитого хаосу, і найменша стабільність повертала до реальності й давала надію на майбутнє.

Avalon Up

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Найбільшим досягненням для мене, як керівника HR-департаменту, стало підтвердження, що найбільша цінність для нас – наша команда професіоналів. Цього року це вдалось відчути на всі 200%: ми не просто продовжили працювати – ми ввели в експлуатацію два об’єкти, і власники житла вже будують своє щасливе майбутнє.

Також ми виробили алгоритми – як діяти під час відключення електроенергії, повітряних тривог, обмежень ресурсів, тож зараз продовжуємо працювати, як і раніше. Ми спланували свій 2023 рік, у нас є чітка бізнес-стратегія і немає сумнівів, що ми зможемо її реалізувати.

Максим Макаров, керівник відділу архітектурно-технічного супроводу

Про роботу у 2022 році

Цього року задачі змінились з формату «треба все і на вчора» на формат «вирішуємо от це питання, тому що воно критично важливе». Неважливі та нетермінові питання мусили відкладати – мали розкіш займатися ними лише у мирний час. Ми були вимушені скоротити штат, але це дозволило нашим співробітникам рости і розвиватись: вони стали більш універсальними, почали співпрацювати з іншими підрозділами.

Avalon Yard

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Цього року ми одночасно здавали іспит на гнучкість і на міцність: довелось шукати компроміси, більше працювати, ніж зазвичай, шукати більш ефективні рішення і оптимізували наявні бізнес-процеси. Особисто я сприймаю цей рік як рік навчань та випробувань, оскільки ми усі занурились в механіку процесів, іноді навіть не зовсім у своїй сфері, багато опанували нового. Іноді навіть жартую, що в нашій компанії з’явився новий юридично-архітектурний відділ.

Плани на наступний рік у нас амбітні, адже ми завершили проектування, пройшли експертизу і вже отримали дозволи на будівництво найбільш масштабного нового об’єкта компанії Avalon.

Євген Веселий, директор з ЖК-девелопменту

Про роботу у 2022 році

У 2022 році ми здавали тест на стресостійкість, вчились робити реальні прогнози і вчасно реагувати на турбулентні зміни на ринку будівельних матеріалів та послуг. Завдяки злагодженій роботі команди ми виконали наші зобов’язання – запропонували якісний продукт за адекватну вартість. А це було дуже складно.

Відбулось багато внутрішніх трансформацій, зокрема, оптимізація частини бізнес-процесів, що допомогло нам стати швидшими. Однак головне – це те, що ми змогли зберегти. Ми не зрадили нашим основним принципам і завжди виконували взяті на себе зобов’язання, продовжували будувати об’єкти і віддали ключі від квартир нашим клієнтам.

Avalon Flex

Про виклики, досягнення та плани на 2023 рік

Цього року закінчили будівництво двох наших проектів – Avalon Zelena St. та Avalon Flex, та віддали ключі від квартир клієнтам. У комплексі Avalon Holiday мешканці заселились в другий будинок. Це дуже важливо для нас, бо цей рік навчив нас цінувати життя та не відкладати його на потім. Багато чого можна змінити, однак повернути втрачений час неможливо.

2023 рік буде напруженим. У суспільстві, як і в бізнесі, сформувався величезний відкладений попит, і багато хто має сподівання на весну. Для команди Avalon одним з найважливіших критеріїв роботи є стабільність. Це ознака надійності – компанії, яка виконує свої зобов’язання в будь-яких умовах. Тож наступного року маємо закінчити два важливих проекти загальною площею більше 30 тис. м2 і розпочати роботу над новими, бо ми знаємо, що все буде Україна!