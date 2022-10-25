З найвищого житлового комплексу Львова Avalon Up відкривається неповторний краєвид

Цього року інвестиційно-девелоперська компанія Avalon відсвяткувала свою річницю без масштабних вечірок, як це було у попередні роки, однак з відчуттям гордості та вдячності своїй команді, клієнтам, партнерам та спільноті. Усі співробітники багато працюють, не покладаючи рук, аби робити життя інших кращим. Це кредо Avalon – «змінювати світ» в усіх проявах та створювати міцне ком’юніті людей, які справді готові на більше та готові розвивати країну. Їх треба дивувати сміливими рішеннями та високим рівнем сервісу, що не знижується навіть під час потрясінь. І Avalon навчився це робити.

За вісім років компанія реалізувала 14 проектів житлової та комерційної нерухомості, що стали справжньою окрасою Львова, та залучила понад 6000 інвесторів. Над кожним проектом працює велика команда з 13 підрозділів та понад 200 спеціалістів. Після початку війни компанія продовжує працювати і вже ввела в експлуатацію чергові будинки в своїх житлових комплексах Avalon Zelena St., Avalon Flex і Avalon Holiday, передавши ключі від квартир 810 сім’ям.

Avalon Zelena St.

Філософія Avalon – впровадження інноваційних технологій для створення сучасного житла за світовими стандартами якості. Кожен з комплексів компанії, що вже введені в експлуатацію, – Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time, Avalon 37, – унікальний та відповідає цим вимогам. ЖК, що будуються, теж дивують своїх клієнтів.

Avalon Lux

Avalon 37

Двадцять секунд на швидкісному ліфті – і можна потрапити у пентхаус найвищого ЖК Львова Avalon Up на Сихові та насолодитися неймовірним краєвидом. На останньому, 25-му поверсі одного будинків встановлений оглядовий бінокль, а минулого року компанія Avalon першою у місті відкрила відділ продажу на останньому поверсі комплексу. Окрім того, тут є підземний паркінг, дизайнерське лобі з панорамною зоною відпочинку, стійкою для консьєржа та місцем для візочків. На території – сучасний ігровий майданчик з акцентом на безпеку дітей, відпочинкові зони з ландшафтним дизайном, спортивний майданчик.

Avalon Up

З вікон ЖК бізнес-класу Avalon Yard відкривається вид на Високий замок. Сам комплекс розташований в декількох кроках від центру міста, однак у ньому є можливість влаштувати міні-пікнік чи облаштувати релакс-зону у приватному подвір’ї. Тут немає автомобілів, що є рідкістю для нових житлових комплексів. Дизайнери та архітектори Avalon багато працювали над створенням фасадів, ландшафтним дизайном прибудинкової території, вхідною групою з місцями для гостей та місцем для консьєржа.

Житлло бізнес класу Avalon Yard

Активне життя та відпочинок на чистому повітрі – це про ЖК комфорт-класу Avalon Holiday, де для мешканців будуть облаштовані доріжки для прогулянок, зони відпочинку, спортивні, дитячі майданчики та зелені зони. У кожній квартирі комплексу – об’єднана кухня-студія та одна або дві спальні.

Компанія Avalon – це соціально відповідальна команда, яка окрім якісної професійної роботи веде ще активу соціальну діяльність. Зокрема, спільно з благодійним фондом «Рідні» створено два дитячі будинки сімейного типу для 20 сиріт і Центр соціальної підтримки дітей та сімей. Також від початку війни компанія допомагала сім’я та дітям, які постраждали від війни. У комерційних приміщеннях компанії функціонували прихистки для внутрішньо переміщених осіб, також Avalon займається закупівлею медикаментів, провізії та інших гуманітарних потреб для людей, які постраждали від війни.

Avalon спільно з благодійним фондом «Рідні» створив Центр соціальної підтримки дітей та сімей

Avalon спільно з благодійним фондом «Рідні» створив Центр соціальної підтримки дітей та сімей

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon з’явилась лише вісім років тому і за цей час стала лідером на ринку нерухомості Львова, реалізувавши якісні проекти, які змінюють життя і світ навколо. Незважаючи на складні часи, команда активно працює над новими проектами, які і далі будуть приємно дивувати львів’ян і гостей міста.