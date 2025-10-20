Навіть якщо фрикадельки здаються простою стравою, вони потребують правильного підходу

Деякі господині не люблять використовувати яйця у фрикадельках, хоча саме яйця скріплюють фарш та не дають йому розвалитися. Також не варто забувати про рис – він допомагає фрикаделькам зберегти форму. Проте рису не варто додавати занадто багато.

Якщо ви покладете фрикадельки у холодну воду, вони можуть також розвалитися під час варіння. Краще додавати фрикадельки в окріп.

Дехто може додавати цибулю до фаршу, щоб страва вийшла соковитішою, проте саме через цей інгредієнт фрикадельки можуть розвалитися.