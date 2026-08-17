На схильність картоплі до розтріскування також впливають особливості сорту, стан ґрунту та живлення рослин

Тріщини на картоплі можуть з’явитися ще до збору врожаю та свідчити про несприятливі умови вирощування. Найчастіше бульби розтріскуються після різкої зміни вологості ґрунту, коли тривалий період сухої погоди змінюється рясними дощами або надмірним поливом. Усередині бульба починає швидко збільшуватися, а шкірка не встигає пристосуватися до такого росту. Що робити з такою картоплею і як попередити розтріскування, пише УНІАН.

На схильність картоплі до розтріскування також впливають особливості сорту, стан ґрунту та живлення рослин. Надлишок поживних речовин, особливо азоту, може стимулювати надто активний ріст бульб. Тому важливо не перевищувати рекомендовані норми добрив і враховувати потреби конкретного сорту.

Чому потріскану картоплю не варто зберігати разом із цілою

Пошкоджена шкірка перестає бути надійним природним захистом бульби. Через глибокі тріщини всередину можуть проникати збудники гнилі та інші мікроорганізми. У теплому або надто вологому приміщенні процес псування відбувається ще швидше.

Якщо покласти пошкоджені бульби разом зі здоровою картоплею, гниль може поступово поширюватися на сусідні бульби. Саме тому після збору врожаю картоплю потрібно ретельно перебрати, відокремлюючи екземпляри з глибокими тріщинами, порізами та іншими пошкодженнями.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що робити з потрісканою картоплею

Бульби з невеликими поверхневими пошкодженнями можна залишити для швидкого використання, але не варто закладати їх на тривале зберігання. Картоплю з глибокими тріщинами, ознаками гнилі або неприємним запахом краще не використовувати.

Цілу картоплю після викопування розкладіть тонким шаром у сухому затіненому місці з доброю вентиляцією. Дайте бульбам просохнути, після чого ще раз переберіть урожай і відкладіть лише здорові екземпляри без пошкоджень.

Для тривалого зберігання використовуйте сухе, прохолодне та добре провітрюване приміщення. Не насипайте картоплю надто товстим шаром і періодично перевіряйте її стан, щоб вчасно прибрати бульби, які почали псуватися.

Як не допустити появи тріщин наступного року

Основне завдання під час вирощування картоплі – не допускати різких коливань вологості ґрунту. У періоди посухи поливайте грядки помірно та регулярно, а після тривалого пересихання не намагайтеся одразу наситити землю великою кількістю води.

Також стежте за живленням рослин і не перевищуйте норму добрив. Під час вибору посадкового матеріалу враховуйте особливості сорту та його стійкість до розтріскування.