Домашні котлети – це завжди бажана страва, але коли вони починають прилипати до сковороди, бажання готувати швидко зникає. Є кілька типових причин чому виникає така ситуація. Today розповідає, чому котлети прилипають до сковороди.

Неправильна консистенція фаршу

Якщо у фарш додати занадто багато цибулі, яєць чи жиру – соковитість фаршу збільшиться, проте саме через це котлети не вийдуть. Така ж ситуація станеться, якщо переборщити з молоком, в якому просочувався хліб. Фарш повинен бути щільним та однорідної структури. А якщо рідини буде занадто багато, додайте більше хліба або трохи крохмалю.

Відсутність панірування

Котлети можна посмажити як в сухарях або борошні, так і без них. Однак, якщо смажити котлети без панірування існує ймовірність того, що фарш прилипатиме до сковороди частіше.

Неправильна сковорода

Ідеальною сковорідкою для смаження котлет буде сковорідка з антипригарним покриттям.

Відсутність олії

Котлети підгорять, якщо їх покласти на суху сковороду. Тому варто наливати достатньо олії, щоб котлети не прилипали до сковорідки.