Котлети – страва, знайома з дитинства, але навіть досвідчені кулінари інколи стикаються з тим, що фарш не тримає форму. Часто причина не в поганому м’ясі, а в невеликих, але критичних дрібницях. УНІАН розповідає, яких помилок не варто допускатися.

Дуже рідкий фарш. Коли до фаршу додають забагато молока, хліба чи яєць, консистенція стає надто рідкою. У такому стані сформувати котлети складно, адже фарш не ліпиться і липне до рук, а під час смаження котлети будуть розвалюватися. Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватися рецепту або додати у фарш крохмаль чи борошно, щоб його «скріпити».

Відбивання фаршу. Це необхідна дія, якщо вам потрібно покращити можливість «склеювання» м’яса. І це виправдана дія для таких страв, як люля-кебаб, але не для звичайних котлет. Коли ви відбиваєте фарш, з нього виходить зайва волога, тому він стає липким та в’язким, а котлети потім розвалюються. Фарш для котлет достатньо добре вимісити та залишити в холодильнику на 2 години, щоб він встиг загуснути.

Сковорода недостатньо розігріта або перегріта. Тепла сковорода не зможе зробити ваші котлети смачними та соковитими, а ось розігріта по максимуму – так. Гаряча сковорода дозволить створити скоринку, яку утримає котлету цілою.