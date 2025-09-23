Ці фатальні помилки псують усе: чому котлети розвалюються при смаженні
Котлети – страва, знайома з дитинства, але навіть досвідчені кулінари інколи стикаються з тим, що фарш не тримає форму. Часто причина не в поганому м’ясі, а в невеликих, але критичних дрібницях. УНІАН розповідає, яких помилок не варто допускатися.
Найпоширеніші помилки
Дуже рідкий фарш. Коли до фаршу додають забагато молока, хліба чи яєць, консистенція стає надто рідкою. У такому стані сформувати котлети складно, адже фарш не ліпиться і липне до рук, а під час смаження котлети будуть розвалюватися. Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватися рецепту або додати у фарш крохмаль чи борошно, щоб його «скріпити».
Відбивання фаршу. Це необхідна дія, якщо вам потрібно покращити можливість «склеювання» м’яса. І це виправдана дія для таких страв, як люля-кебаб, але не для звичайних котлет. Коли ви відбиваєте фарш, з нього виходить зайва волога, тому він стає липким та в’язким, а котлети потім розвалюються. Фарш для котлет достатньо добре вимісити та залишити в холодильнику на 2 години, щоб він встиг загуснути.
Сковорода недостатньо розігріта або перегріта. Тепла сковорода не зможе зробити ваші котлети смачними та соковитими, а ось розігріта по максимуму – так. Гаряча сковорода дозволить створити скоринку, яку утримає котлету цілою.
Надмірно довге тушкування з соусом. Коли котлети довго готуються у соусі, вони можуть просто розвалитися. Тому не варто це робити 10-15 хвилин, краще прогріти котлети з соусом 4-5 хвилин та відразу вимкнути.