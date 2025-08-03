Агресія пернатих може бути спричинена спекою, паразитами, травмами, різкими перепадами добових температур

Багато птахівників стикаються з проблемою, коли курчата починають клювати один одно. Іноді це призводить до появи крові та ураження внутрішніх органів. Найчастіше це трапляється у віці 3-4 тижнів. Poradum розповідає, чому так трапляється та як можна це зупинити.

Основні причини такої поведінки

Скупченість

Надто тісне утримання курчат призводить до порушення мікроклімату в курнику, а зростання курчат сповільнюється. У такій ситуації нервова система пташенят травмується, і в пошуках вільного місця вони починають вищипувати хвости, битися, а в особливо складних випадках забивають сусідів до смерті.

Якщо така поведінка продовжується і при вільному утриманні, то, швидше за все, на ділянці не вистачає трави.

Неправильне освітлення

При неправильному освітленні, в організмі курчат може зростати лінолева кислота та протеїн, через що пташенята можуть почати атакувати один одного.

Недостатня вологість

Параметри вологості відіграють величезну роль у створені комфортного мікроклімату. А зниження норми на 50% викликатиме висихання шкіри та крихкість пір'їнок у пташенят. Намагаючись зволожити покрив, курча може почати тиснути дзьобом на куприкову залозу. Утворюване при цьому роздратування може призвести до того, що пташенята почнуть агресувати на сусідніх птахів.

Незбалансований раціон

Дефіцит кальцію, білка та навіть солі, а також різкі зміни раціону можуть викликати агресію, адже пташенята активно ростуть в цей період і гостро реагують на будь-які зміни.

Інші чинники

Агресія пернатих може бути спричинена спекою, паразитами, травмами, різкими перепадами добових температур. Навіть підселення нових особин інших порід в курник може запустити процес агресивної поведінки. Також переважання півників в курнику може вплинути на поведінку.

Як розв’язати проблему?