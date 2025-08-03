Агресія не без причини: чому курчата нападають одне на одного і дзьобають
Багато птахівників стикаються з проблемою, коли курчата починають клювати один одно. Іноді це призводить до появи крові та ураження внутрішніх органів. Найчастіше це трапляється у віці 3-4 тижнів. Poradum розповідає, чому так трапляється та як можна це зупинити.
Основні причини такої поведінки
Скупченість
Надто тісне утримання курчат призводить до порушення мікроклімату в курнику, а зростання курчат сповільнюється. У такій ситуації нервова система пташенят травмується, і в пошуках вільного місця вони починають вищипувати хвости, битися, а в особливо складних випадках забивають сусідів до смерті.
Якщо така поведінка продовжується і при вільному утриманні, то, швидше за все, на ділянці не вистачає трави.
Неправильне освітлення
При неправильному освітленні, в організмі курчат може зростати лінолева кислота та протеїн, через що пташенята можуть почати атакувати один одного.
Недостатня вологість
Параметри вологості відіграють величезну роль у створені комфортного мікроклімату. А зниження норми на 50% викликатиме висихання шкіри та крихкість пір'їнок у пташенят. Намагаючись зволожити покрив, курча може почати тиснути дзьобом на куприкову залозу. Утворюване при цьому роздратування може призвести до того, що пташенята почнуть агресувати на сусідніх птахів.
Незбалансований раціон
Дефіцит кальцію, білка та навіть солі, а також різкі зміни раціону можуть викликати агресію, адже пташенята активно ростуть в цей період і гостро реагують на будь-які зміни.
Інші чинники
Агресія пернатих може бути спричинена спекою, паразитами, травмами, різкими перепадами добових температур. Навіть підселення нових особин інших порід в курник може запустити процес агресивної поведінки. Також переважання півників в курнику може вплинути на поведінку.
Як розв’язати проблему?
- Корекція раціону. Якщо причина в незбалансованому годуванні, то варто переглянути раціон та додати в їжу потрібні елементи, який не вистачає – кухонну сіль (2% від загальної маси), продукти з великим вмістом кальцію та білка. Ще один спосіб зниження випадків агресії – додавання в їжу кормової сірки. Її беруть в наступній пропорції: на кінчику ножа на 1 кг корму. Допоможе додавання в питво яблучного оцту (3 ст. л на літр).
- Поліпшення умов утримання. Забезпечте достатньо місця: на одного курчати до 3 тижнів потрібно 120 см² вільного простору, до 10 тижнів – 200 см², до 17 тижнів – 330 см². Також варто усунути яскраве світло, при потребі можна встановити тільки інфрачервоні або червоні світильники, які допоможуть маскувати рани. Потерпілих курчат обробіть – при можливості обмажте укуси зеленкою, деревним дьогтем або марганцівкою. Таким чином птахи можуть перестати нападати знову, якщо не будуть бачити червоні точки.
- Дебікування. Радикальний, але дуже ефективний метод. Птахівники кажуть, що при використанні спеціального обладнання видалення кінчика дзьоба не завдасть пернатим шкоди. Оновлення кінчика відбудеться приблизно через 25-30 діб. Обрізання проводять через 24 години після народження пташеня. Процедура таким чином дозволить знизити механічні пошкодження та позбавить фермерів від подальшого лікування курчат. Важливо пам’ятати, що не можна робити дебікування пізніше 11 діб життя. Неправильно зроблене дебікування може закінчитись кровотечею, утворенням на дзьобах наростів, що ускладнюватимуть споживання їжі. Краще запросити фахівця, щоб знизити негативні наслідки.