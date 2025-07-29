У дикій природі у птахів рідко трапляється така ситуація

Іноді кури можуть нести яйця, які вкриті лише тонкою плівкою без шкаралупи. Це може викликати подив, але насправді це сигнал про те, що у ваших несучок починаються проблеми. Poradum розповідає, чому кури несуть яйця без шкарлупи.

Чому кури несуть яйця без шкарлупи?

У дикій природі у птахів рідко трапляється така ситуація. Адже основна причина в тому, що дика птиця відкладає яйця тільки для отримання потомства. А причини порушень зовнішнього покриву яєць можуть таїтися в наступних проблемах:

Помилки у складанні раціону. Гормональні порушення. Віруси та інфекції.

Основні причини порушень

Помилки у складанні раціону та розміщенні курей

Якщо ваша курка знесла яйце в м’якій плівці, то в її раціоні точно недостатньо кальцію та фосфору. Спершу організм курки буде намагатися заповнити дефіцит мікроелементів шляхом внутрішніх ресурсів. Від цього можуть постраждати грудна, реберна та стегнові кістки.

Щоб зрозуміти, наскільки сильно постраждала курка, необхідно намацати її кіль (виріст кістки груднини). Якщо ви відчули, що він м’який, легко рухається і згинається, значить необхідно коригувати раціон і додавати в їжу спеціальні підгодівлі. Дуже добре в цьому випадку допомагає додавання в корм товченого черепашнику, але його можна замінити кальцієм, товченою крейдою або шкаралупою. Крім того, потрібно стежити, щоб у раціоні була достатня кількість вітаміну С і цинку.

Іноді яйця можуть стати такими через те, що птиця перебуває в тісному темному курнику та рідко виходить на сонячне світло. У таких випадках варто скорегувати режим вигулу або додати штучне освітлення в приміщення, де утримуються курки.

Гормональні порушення

Іноді під час процесу утворення яєць може відбутися збій. Наприклад, буває так, що в яєчнику одночасно дозріли дві яйцеклітини і якщо різниця у надходженні у яйцепровід була маленькою, в результаті ви можете отримати яйце з двома жовтками.

Якщо до моменту надходження другого жовтка перший вже почав обростати оболонками, то друге яйце може не встигнути повністю сформуватися. У цьому випадку одне яйце буде нормальним, а друге – без шкаралупи. Така кладка не є патологічною, несучка цілком здорова і може продовжувати виконувати свою функцію.

Важливо розуміти, що весь процес формування та зростання яйця проходить під впливом гормонів та контролюється нервовою системою. Якщо птах перебуває в стані стресу, то нормальне дозрівання яйцеклітини може порушитися, що призведе до збільшення кількості м’яких яєць без шкаралупи.

Віруси та інфекції

Захворювань, які призводять до зниження якості (твердості) шкаралупи досить багато:

синдром зниження несучості (СЗН-76);

інфекційний бронхіт;

псевдочума (хвороба Ньюкасла);

мікоплазмоз;

пташиний грип та інші.

При підозрі на будь-яке захворювання варто одразу звернутися до ветеринара, щоб він міг призначити лікарські препарати. Дотримання санітарних норм та своєчасна ізоляція хворих особин допоможе вберегти все поголів’я.