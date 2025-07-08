Яйця, як і більшість продуктів, схильні до впливу температури

Багато хто зранку одразу розбиває холодні яйця на сковорідку, не підозрюючи, що ця звичка може зіпсувати страву. Ukr.Media розповідає, чому не можна яйця прямо з холодильника.

Як холод впливає на приготування?

Яйця, як і більшість продуктів, схильні до впливу температури. Тому коли ви берете яйця прямо з холодильника, їхня температура значно нижча, ніж температура сковороди. Через це створюється різний контраст температур, який може призвести до кількох небажаних ефектів. Це явище називають термічним шоком: коли на поверхні пательні в місці контакту з холодним, білок миттєво «шокується» високою температурою, схоплюється нерівномірно і сильніше прилипає до поверхні.

Що змінюється через термічний шок: