Ніколи не смажте яйця прямо з холодильника: секрет ідеальної яєчні
Багато хто зранку одразу розбиває холодні яйця на сковорідку, не підозрюючи, що ця звичка може зіпсувати страву. Ukr.Media розповідає, чому не можна яйця прямо з холодильника.
Як холод впливає на приготування?
Яйця, як і більшість продуктів, схильні до впливу температури. Тому коли ви берете яйця прямо з холодильника, їхня температура значно нижча, ніж температура сковороди. Через це створюється різний контраст температур, який може призвести до кількох небажаних ефектів. Це явище називають термічним шоком: коли на поверхні пательні в місці контакту з холодним, білок миттєво «шокується» високою температурою, схоплюється нерівномірно і сильніше прилипає до поверхні.
Що змінюється через термічний шок:
- Текстура. Холодні яйця можуть не встигнути прогрітися рівномірно, що призводить до того, що біло починає згортатися та застигає раніше жовтка. Через це текстура яєчні можу біти менш однорідною.
- Смак. Яйця, які готуються на високих температурах через різкий перепад, можуть втратити свій смак. Пересмажений білок може набувати неприємного запаху.
- Час приготування. Холодні яйця потребують більше часу для приготування, що може призвести до пересушування білка або жовтка. Поки тепло дійде до холодного центру яйця, зовнішні шари вже можуть сильно пересмажитись, тому ідеальної яєчні не вийде.