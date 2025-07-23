Є дві причини, чому лаваш може рватися: він надто сухий або він надто просочений

Тонкий лаваш часто рветься під час приготування страв, особливо коли ви завертаєте в нього начинку. Це може зіпсувати вигляд страви та зручність подачі. Shuba розповідає, чому так відбувається та як цього уникнути.

Чому рветься лаваш?

Є дві причини, чому лаваш може рватися: він надто сухий або занадто просочений. Найчастіше можна зіткнутись саме з першою причиною. Лаваш може пересихати, якщо в нього збігає термін придатності, порушена цілісність упаковки або тісто для лаваша було надто тонко розкатане.

Що робити, щоб лаваш не був сухим?

Виймайте лаваш з упаковки лише безпосередньо перед приготуванням. Побризкайте лаваш водою з пульверизатора та загорніть в рушник на кілька хвилин або ж поставте в духовку. Прогрійте лаваш парою, потримавши його кілька секунд над каструлею з окропом. Під час готування лаваша в духовці час від часу бризкайте на нього водою або промащуйте мокрим пензликом. Якщо ви використали не весь лаваш, запакуйте решту так, щоб усередину пакета не потрапляло повітря.

Що робити, щоб лаваш не розмок?