Шаурма буде ідеальна: чому рветься лаваш і як цього уникнути
До теми
- Домашній лаваш, як із печі. Рецепт дня ZAXID.NET
- Рулетики з лаваша з картоплею та грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Рулети з лаваша на мангалі. Рецепт дня ZAXID.NET
Є дві причини, чому лаваш може рватися: він надто сухий або він надто просочений
Тонкий лаваш часто рветься під час приготування страв, особливо коли ви завертаєте в нього начинку. Це може зіпсувати вигляд страви та зручність подачі. Shuba розповідає, чому так відбувається та як цього уникнути.
Чому рветься лаваш?
Є дві причини, чому лаваш може рватися: він надто сухий або занадто просочений. Найчастіше можна зіткнутись саме з першою причиною. Лаваш може пересихати, якщо в нього збігає термін придатності, порушена цілісність упаковки або тісто для лаваша було надто тонко розкатане.
Що робити, щоб лаваш не був сухим?
- Виймайте лаваш з упаковки лише безпосередньо перед приготуванням.
- Побризкайте лаваш водою з пульверизатора та загорніть в рушник на кілька хвилин або ж поставте в духовку.
- Прогрійте лаваш парою, потримавши його кілька секунд над каструлею з окропом.
- Під час готування лаваша в духовці час від часу бризкайте на нього водою або промащуйте мокрим пензликом.
- Якщо ви використали не весь лаваш, запакуйте решту так, щоб усередину пакета не потрапляло повітря.
Що робити, щоб лаваш не розмок?
- Перед приготуванням будь-якої страви з лаваша, потрібно обирати не надто тонкі листи. Краще використовувати фасований вірменський чи перський лаваш.
- Приготувавши шаурму, фалафель, подавайте страву одразу на стіл, щоб лаваш не встиг розмокнути.
- Якщо закуска з лавашем повинна настоятися в холодильнику, краще додавати найрідші інгредієнти останніми. Краще не тримати холодну закуску з лаваша в холодильнику довше ніж 1 годину.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter