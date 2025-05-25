Лаваш – це тонкий бездріжджовий хліб, який походить із кухонь Кавказу та Близького Сходу. Зараз він широко використовується в різних країнах як альтернатива звичайному хлібу або основа для різноманітних страв. Його просто приготувати в домашніх умовах, адже тісто потребує лише кількох базових інгредієнтів.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 300 г;

300 г; вода – 150 г;

150 г; олія соняшникова – 45 г;

45 г; сіль – 2 г.

Спосіб приготування:

Для приготування домашнього лаваша потрібно лише кілька базових інгредієнтів: борошно, вода, сіль і рослинна олія. Борошно висипають у глибоку миску, додають сіль, вливають воду та олію, після чого замішують гладке, еластичне тісто.

Щоб тісто не прилипало до рук, їх змащують олією – це спрощує роботу й забезпечує однорідну текстуру. Готове тісто розділяють на кілька частин, орієнтуючись на діаметр сковороди, на якій буде випікатися лаваш.

Кожну частину тонко розкачують – тісто добре тримає форму, тому не варто боятися робити його майже прозорим.

Випікають лаваш на гарячій сухій сковороді без додавання олії: достатньо кількох хвилин з кожного боку, поки з’являться характерні підпали. Щоб коржі залишалися м’якими та гнучкими, їх одразу після смаження накривають вологим рушником.