Прозорість м’якоті – це не лише естетична вада, а й ознака проблем із «харчуванням» дерева

На вигляд – ідеальне яблуко: рівне, налите, ароматне. Але варто його розрізати, і апетит зникає, м’якоть всередині потемніла або стала прозорою, ніби скляною. Таке трапляється доволі часто, й причина цього не в сортах і не в шкідниках, а в нестачі певних мікроелементів та особливостях ґрунту. Як врятувати яблука, пишуть «Новини.LIVE».

Що призводить до потемніння яблук зсередини

Досвідчені садівники знають: коричнева чи склоподібна м’якоть у яблуках – сигнал про дефіцит кальцію. Цей елемент життєво важливий для формування щільної, соковитої структури плоду. Якщо кальцію недостатньо, клітини слабшають, починають втрачати вологу, а сама м’якоть набуває неприродного вигляду. Ситуація погіршується, якщо ґрунт бідний або кислий, а в сезон дозрівання спостерігається надлишок вологи.

Як допомогти яблуням

Щоб запобігти внутрішньому псуванню яблук, можна скористатися мікродобривами на основі кальцію. Наприклад, «Паросток Зав’язь» або «Тітон Зав’язь» – ці препарати слід вносити по листю у фазі цвітіння та утворення зав’язей.

Але якщо ви віддаєте перевагу більш природному догляду, є й народні методи, перевірені роками. Один із них – розчин золи:

1 склянка деревної золи;

10 літрів гарячої води.

Залийте золу гарячою водою та дайте настоятися 24 години. Отриманим настоєм поливайте яблуні під корінь, краще робити це в поєднанні зі звичайним зволоженням ґрунту. Таке добриво збагачує землю калієм, кальцієм та іншими корисними мікроелементами, які легко засвоюються кореневою системою.

Як уникнути склоподібності

Прозорість м’якоті – це не лише естетична вада, а й ознака проблем із «харчуванням» дерева. У таких випадках рекомендується провести вапнування ґрунту доломітовим борошном або гашеним вапном – це знижує кислотність і сприяє кращому засвоєнню кальцію. Додатково можна обприскувати дерева кальцієвою селітрою або спеціальними кальцієвими підживленнями в період наливу плодів.