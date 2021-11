В Ужгороді частина магазинів і торгових центрів пропонує знижки на «чорну п'ятницю». Цього року вона припадає на 26 листопада, проте деякі магазини оголосили про дію акцій упродовж кількох днів, а то і тижня. Наразі для любителів покупок магазини мають дуже різні пропозиції - від смішних як для «чорної п'ятниці» знижок у 15% до -80% на товари і до -40% на послуги.

Техніка

Мережеві магазини техніки пропонують знижки не тільки на 26 листопада: до прикладу у Comfy акційний товар за вигідними цінами можна буде придбати до 29 листопада: тут пропонують до знижки на телефони, ноутбуки та різну побутову техніку, до -50% на посуд, побутову хімію і товари для дому, а також до -70% на товари для дітей.

Фокстрот оголосив тиждень знижок до 29 листопада: до -70% на комп'ютери, смартфони, телевізори, побутову техніку. Ельдорадо на «чорну п'ятницю» пропонує до -25% на смартфони, до -25% на телевізори і -30% на техніку LG і Samsung. Магазин Lifecell (пл.Корятовича 2) оголосив про знижки до -70% на смартфони та аксесуари. У магазині Igarden (вул. Швабська, 10) пропонують до 50% знижки на техніку Apple та аксесуари до неї.

Меблі та товари для дому

JYSK (вул. 8 Березня) пропонує до -60% на меблі для віталень та товари для офісу та до -70% на товари для кухні, ванни, а також для декору на Новий Рік і Різдво. Ванни, душові двері та кабіни від Excellent зі знижкою 25% - у магазині AquaDen (Заньковецькій, 48а). Знижки на сервізи столові, чайні, кавові шукайте у магазині Bohemia-стиль (вул. Грушевського 74а/5).

У салоні меблів «Шератон» (вул. Минайська, 18г) від 20% до 30% на постільну білизну, пледи, а також на столи, стільці, меблі для дому.

Одяг і взуття

Магазини з одягом в Ужгороді пропонують клієнтам дуже різні знижки на «чорну п'ятницю» від 20% до -80% на другу річ. Також деякі магазини пропонують приємні ціни та акції протягом кількох днів, а не тільки у п'ятницю. Магазин TOOK THE LOOK (вул. Собранецька, 43б) обіцяє знижки до -50% упродовж всього наступного тижня. Fashionista (вул. Фединця, 25) пропонує -25% на асортимент на «чорну п'ятницю».

Бутік брендового одягу MGRAY (вул. Волошина, 20) готує знижки на нову колекцію і розпродаж старої до -70%. Магазин нижньої білизни Елегант (пл. Кирила і Мефодія, 1) пропонує знижки до 60%.

Магазин KOTON (вул. Корзо, 3) обіцяє - 80% на другу придбану річ, акція дітиме кілька днів. У магазині взуття Аванті (вул. Корзо, 10) буде до -40% на чоловіче, жіноче та дитяче взуття з асортименту. Магазин одягу Oxygen (вул. Корзо, 21) пропонує до -40%.

Магазин спортивного одягу та гірського спорядження Activity (вул. Капушанська, 21) обіцяє -20% на весь асортимент, а також знижки -30-50% на вибрані позиції. Крім того, магазин має пропозиції зі знижками не тільки на асортимент, який є в наявності, а й на замовлення товарів світових брендів, зроблені до 26 листопада включно. Магазин Weekender (вул. Толстого, 27) обіцяє знижки -50% на спортивний одяг.

Товари для дітей

Дитячий торговий центр Peek-a-boo (вул. Підградська, 31) пропонує -25% на весь асортимент протягом четверга-пятниці та до -50% на багато товарів.

Магазин Джорджик (пр. Свободи 39 ТЦ Токіо, 2 поверх) також пропонує -25% на все та до -50% на деякі речі. Дитячий магазин Карапузик (пр. Свободи, 35) обіцяє знижки на весь асортимент від 20 до 30%.