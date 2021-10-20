Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Ужгородської міської ради на четвер, 21 жовтня, для розгляду питання про збільшення фінансування на купівлю газу для бюджетних закладів. Міська рада планує виділити 3,2 млн грн на купівлю газу для бюджетників, з них 2,2 млн грн передбачені для шкіл і садочків.

Опалювальний сезон в Ужгороді мав стартувати з понеділка, 18 жовтня. Розпорядження мера Ужгорода про старт опалювального сезону затвердив міськвиконком у середу, 20 жовтня. Документом пропонується «рекомендувати керівникам закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших бюджетних установ міста здійснювати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного».

Разом з тим, Ужгородська міська рада планує збільшити фінансування на придбання газу для бюджетних установ. Згідно з проектом рішення про зміни до бюджету Ужгорода на 2021 рік, управлінню освіти пропонують збільшити фінансування на 2,2 млн грн на оплату природного газу для шкіл і дитячих садочків. На придбання газу для мистецьких шкіл і бібліотек планують додатково виділити 88,6 тис. грн. Також проектом рішення пропонується збільшити фінансування на енергоносії для управління охорони здоров’я та департаменту соцполітики.

Загалом, фінансування для бюджетних установ для оплати енергоносіїв збільшать на 3,2 млн грн. Засідання сесії заплановане на 10:00 четверга, 21 жовтня.

Нагадаємо, 11 жовтня, на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами. Компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити: ціна у договорах є значно нижчою за теперішню ринкову.