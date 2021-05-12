У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 12 травня:

Сяде чи не сяде? Майже добу всі шукали підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука. Його соратник зі Львова Тарас Козак вже перебуває в Росії. Чи ефективно українська влада бореться проти агентів Кремля – поговоримо із гостем студії, народним депутатом Романом Лозинським.

До Львова повертаються живі концерти і фестивалі. Організатори Leopolis Jazz Fest оголосили, що цього року фестиваль таки відбудеться. У програмі не лише виступи світових зірок джазу, але й масове тестування на коронавірус.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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