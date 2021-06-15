У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 15 червня:

П’ятеро народних депутатів від партії «Голос» підтримали внесення в порядок денний законопроекту про відтермінування українського дубляжу для телефільмів. З’ясуємо, що це було: помилка чи навмисний саботаж мовного законодавства.

Державне бюро розслідувань проводить облави на корумпованих митників. Обшуки та затримання відбулися в пункті пропуску «Шегині».

Що небезпечніше: авто чи електросамокати? Поки депутати у Львові обговорюють, як обмежити прокатні самокати, водії автомобілів збивають пішоходів просто на переходах. Поцікавимось, що робить місцева влада, щоб зробити вулиці безпечними.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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