У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 21 травня:

Як львівські депутати голосували за план забудувати житлом територію дитячого санаторію у центрі міста. Щоб протиснути інтереси забудовників, членам фракції «ЄС» довелося просити про повторний розгляд питання. Обговоримо обставини скандалу.

Трьох поліцейських затримали за торгівлю важкими наркотиками у Львові. Ще двох підозрюваних розшукують. З’ясуємо деталі цього затримання.

Їздити містом стане дорожче. З наступного четверга вартість користування громадським транспортом у Львові становитиме 10 гривень. Люди бідкаються, влада розводить руками.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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