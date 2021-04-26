У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 26 квітня:

Тиждень перед Великоднем львів’яни проведуть без посиленого карантину. Регіон перевели з червоної до жовтої зони карантину. Пільги у транспорті знову діють. Працюють ресторани і фонтани. Церкви відчинено, але вони і не зачинялись.

Замість індійської вакцини буде корейська. На Львівщину доставили нову велику партію препарату AstraZeneca і відновили кампанію зі щеплення населення.

Завтра на сесію знову збирається Львівська обласна рада. На минулому засіданні депутати не змогли домовитися про приватизацію об’єктів нерухомості, зокрема й медичних лабораторій. Через це мало не розвалилася більшість, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко висловив ноту протесту. Поговоримо про це з депутаткою від «Самопомочі» Інною Свистун.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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