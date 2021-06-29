У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 29 червня:

Завершився грандіозний фестиваль джазу у Львові. Впродовж п’яти днів у місті виступали зірки світової величини. Обговоримо дискусії та суперечки навколо фестивалю і з’ясуємо, наскільки патріотично відвідувати Leopolis Jazz Fest.

Санкції РНБО не діють на львівських митників. Майже півсотні працівників Галицької митниці, яких оголосили корумпованими і причетними до контрабанди, повернулися на роботу. Щоправда, їх ще мають перевірити на поліграфі. Обговоримо деталі ситуації.

Сторічну віллу «Подолянка» на вул. Чупринки, 96 у Львові навмисно доводять до аварійного стану, щоб пізніше забудувати. Дізнаємось, як небайдужі львів’яни намагаються врятувати цінну історичну будівлю.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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