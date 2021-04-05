У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 5 квітня:

Рада національної безпеки і оборони наклала санкції на найбільших українських контрабандистів. У десятці опинилося і двоє львів’ян — Іван Бокало та Володимир Дідух. Також відсторонено від роботи 46 працівників Галицької митниці. Обговоримо, чи санкції зупинять потоки контрабанди на кордоні.

Кількість жертв епідемії ковіду зростає. Цієї неділі внаслідок коронавірусу померла львівська художниця та ілюстраторка Вікторія Ковальчук. Дізнаємося, чи ускладнилася ситуація з похованнями під час епідемії.

Окружний адмінсуд Києва скасував приєднання Малехова до Львівської ОТГ. Судді вважають, що процедура добровільного об’єднання була порушена. Таке рішення може спровокувати подібні позови від громад інших сіл та містечок.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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