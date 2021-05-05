У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 5 травня:

Під час великодніх свят на Львівщині впав міст через річку Західний Буг. Про його аварійність було відомо, але до ремонту руки так і не дійшли. Дізнаємось більше про відповідальних за аварію.

Львівські ресторатори з компанії «Фест» підпалили «вату» в Одесі. Обурення викликали інтер’єри нового ресторану, сюжети яких відправляють російську імператрицю Катерину до Ростова. З’ясуємо, хто планував цю провокацію.

Коронавірус відступає, а чи відступить зі своєї посади міністр охорони здоров’я Максим Степанов? За його відставку зібрано достатньо підписів у парламенті. Обговоримо ситуацію з народною депутаткою Галиною Васильченко.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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