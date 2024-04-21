«Смарагдова груша» не боїться перезволоження в період плодоношення

Якщо ви любите вирощувати помідори, то цей перелік від «Флористікс» – саме для вас. Тут зібрані 5 сортів, які чудово пасують для теплиць і які приємно дивують як смаком, так і своїм виглядом.

«Батяня»

Цей сорт, у першу чергу, може здивувати своєю назвою. Водночас це класичний індетермінантний помідор із смачними рожевими плодами вагою 200-300 г. Його кущ виростає до 1,8-2 м і плодоносить дуже довго. Крім того, сорт стійкий до фітофтори.

«Мулатка»

Цей помідор дозріває не раніше, ніж через 105 днів з моменту появи сходів. Це гібрид чорних і рожевих томатів. Чи не єдиний недолік рослини – її низькорослість, однак за висоти 60-80 см плоди вона дає вагою від 250 до 500 г.

«Смарагдова груша»

Цей індетермінантний представник зелених томатів виростає заввишки до 2 м і утворює потужні грона з 11-13 плодів вагою по 100-170 г. Оскільки стиглі плоди забарвлені в зелений колір відтінку пляшки, для алергіків вони абсолютно безпечні. У сорту є ще одна перевага: «Смарагдова груша» не боїться перезволоження в період плодоношення.

«Біла вишня»

Великі плоди цього салатного сорту виглядають так, ніби у період молочної стиглості отримали опік. Вони не схильні до розтріскування, дуже смачні, солодкі, з легкою кислинкою. Плоди важать до 400 г, що зовсім не схоже на вишню.

«Бонсай»

Цей томат створений для любителів контейнерного вирощування овочів. Це чері, лише детермінантний. З моменту появи сходів до початку плодоношення минає 85-90 днів. Рослина формує компактний кущик з листям картопляного типу та великими китицями, на яких дозрівають плоди вагою по 30 г.