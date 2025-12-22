Інкримінована стаття передбачає до 12 років позбавлення волі

Поліція викрила схему розтрати 2,4 млн грн бюджетних грошей, виділених на капітальний ремонт харчоблока одного з ліцеїв у Кам’янці-Подільському. За даними слідства, до злочину причетні четверо посадовців. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та поліції Хмельниччини.

Слідчі встановили, що на ремонт харчоблока ліцею у Кам’янці-Подільському з державного та місцевого бюджетів загалом виділили 12,2 млн грн. У жовтні 2024 року управління освіти та науки міськради уклало договір із малим приватним підприємством, яке мало завершити роботи до грудня 2024 року.

За версією правоохоронців, начальник і заступниця управління освіти та науки, інженер технічного нагляду та керівник приватного підприємства діяли за попередньою змовою. Вони тричі вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт, унаслідок чого їх завищили більш ніж на 2,4 млн грн.

Зокрема, керівник підприємства-підрядника завищував показники виконаних робіт, інженер технагляду підтверджував їхню якість та обсяги, а посадовці управління освіти підписували документацію з недостовірними даними.

У прокуратурі не називають імен підозрюваних. Водночас, згідно з даними із відкритих джерел, керівником управління освіти та науки Кам’янець-Подільської міськради з 2019 року є Сергій Мельник, а його заступницею – Юлія Сабат.

Посадовцям управління освіти і науки, які також є депутатами Кам’янець-Подільської міської ради, оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Інженеру технічного нагляду та керівнику приватного підприємства інкримінують пособництво у розтраті майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, всім чотирьом фігурантам повідомили про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнього відсторонення від посад.

Додамо, що Сергій Мельник народився у 1974 році в Кам’янці-Подільському. Має вищу педагогічну освіту, закінчив Кам’янець-Подільський педінститут та Університет менеджменту освіти НАПН України. Працював учителем, методистом, з 2011 року був заступником начальника управління освіти, а з 2019 року очолює управління освіти і науки міськради. Є депутатом Кам’янець-Подільської міської ради від партії «За майбутнє».