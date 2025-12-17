Олександр Кізляр є засновником торгової марки «Мрія»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації 57-річного депутата Хмельницької міської ради Олександра Кізляра. Посадовець не зміг підтвердити законність походження готівки у понад 25 млн грн, а також не задекларував власний дохід – 12 млн грн. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомила у вівторок, 16 грудня, пресслужба НАЗК, під час перевірки декларації Олександра Кізляра за 2024 рік правоохоронці виявили недостовірні дані на понад 38,8 млн грн.

Зокрема, депутат не зміг пояснити, чому задекларував за дружиною торговий центр площею 196,6 м², тоді як фактична площа будівлі перевищує 515 м². Крім того, об’єкт зареєстрували роком раніше, ніж це зазначено в декларації.

Питання виникли й до транспортних засобів, оформлених на дружину депутата Оксану Кізляр. Посадовець не вказав вартість автомобіля Mercedes-Benz GLS 400D, придбаного восени 2023 року. За даними держреєстру, він обійшовся подружжю в 3,57 млн грн. Також у декларації відсутня вартість нового BMW X6 M, який, за даними НАЗК, дружина депутата купила за 500 тис. грн.

Найбільше зауважень у НАЗК виникло до сімейних заощаджень. У декларації депутат зазначив, що зберігав 100 тис. доларів, 90 тис. євро та 1,1 млн грн готівкою. Його дружина задекларувала 75 тис. євро, 50 тис. доларів та 10,4 млн грн. Водночас правоохоронці заявили, що декларант не може документально підтвердити походження більшої частини цих грошей – на суму понад 25 млн грн.

Також агентство перевірило інформацію про купівлю дружиною депутата родинного склепу у комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» у жовтні 2023 року. Йдеться про три поховальні місця загальною вартістю 881 тис. грн. За ці гроші комунальники мали облаштувати гранітне покриття та встановити пам’ятники. У НАЗК зазначили, що витрати на ритуальні послуги не підлягають декларуванню.

За декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) Олександру Кізляру загрожує до двох років позбавлення волі з тимчасовим відстороненням від посади.

Зазначимо, що за даними сайту Хмельницької міської ради, Олександр Кізляр народився 4 квітня 1968 року в Хмельницькому. Закінчив військове артилерійське училище, є майором запасу. Також є членом політпартії ВО «Батьківщина», підприємцем, засновником торгової марки «Мрія».