До призначення на посаду Віталій Княгницький очолював відділення поліції у місті Чуднів Житомирської області

Новий керівник Камʼянець-Подільського ТЦК та СП Віталій Княгницький у декларації про доходи за 2024 рік вказав наявність у нього та дружини двох автомобілів вартістю 15 та 30 тис. грн, що значно відрізняється від їхньої реальної ціни.

У своїй останній декларації він вказав, що його сімʼя користується трьома автомобілями – BMW 320-XI, Nissan Leaf та Mercedes-Benz. Власницею першого легковика згадана дружина посадовця Світлана Княгницька, а двох останніх – сам Віталій Княгницький.

Начальник ТЦК зазначив у декларації, що його дружина з 1970 року володіє BMW 320-XI (2013 року випуску) вартістю 15 тис. грн. Проте, згідно з даними сайту Auto.Ria, середня ціна такого автомобіля становить 13 тис. доларів (ред. – понад 537 тис. грн за актуальним курсом валют). Так, посадовець занизив вартість транспорту щонайменше у 35 разів.

Крім того, Віталій Княгницький вказав, що придбав у 2024 році Nissan Leaf (2014 року випуску) за 30 тис. грн. Проте, згідно з даними сайту Auto.Ria, середня ціна такого автомобіля – 6,5 тис. доларів (ред. – понад 268 тис. грн за актуальним курсом валют). Тож посадовець занизив вартість легковика майже у 9 разів.

Ціну на третій автомобіль Mercedes-Benz (2022 року випуску) Віталій Княгницький не вказав, оскільки зазначив, що власником буса є його батько, а він ним лише користується.

Додамо, що Віталій Княгницький віднедавна призначений тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника Камʼянець-Подільського ТЦК та СП. До цього він очолював відділення поліції у місті Чуднів Житомирської області, а ще раніше був офіцером Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Хмельницькій області.