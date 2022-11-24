Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста набирати воду через гідранти у разі довготривалого вимкнення електроенергії та виникнення проблем із водопостачанням. Перелік адрес, поблизу яких розташовані гідранти, мер опублікував у Telegram.

Як у четвер, 24 листопада повідомив міський голова Руслан Марцінків, воду можна буде набрати за відповідними адресами у визначений час. «Якщо будуть довготривалі перепади з електроенергією та виникнуть проблеми з водопостачанням, ми підготували перелік адрес, де можна буде набрати воду у визначений час. Йдеться про пожежні гідранти. Зазвичай їх використовують для подачі води, здебільшого при гасінні пожеж», – зазначив мер Івано-Франківська.

Руслан Марцінків також уточнив, що самим гідрантам адреси не присвоюють, тому ці адреси орієнтовні. «Якщо простими словами - то це люк з краном. Тому зберігайте собі ілюстрацію з переліком адрес та визначеним часом, щоб у разі потреби прийти за водою», – додав Марцінків. Також міський голова закликав мешканців Івано-Франківська зробити запас технічної та питної води.

Також в Івано-Франківську можна набрати воду з водорозбірних колонок за наступними адресами:

вул.Мазепи

(біля мааозину «АТБ»)

вул.Галицька, 132

вул.Симоненка, 17

вул.В.Івасюка, 32

вул.Стуса, 3

вул.Стуса, 11

вул.Берегова, 32 (двір)

вул.Покутська, 3-5

вул.Хоткевича, 75-а

вул.Довженка, 18

Адреси гідрантів в Івано-Франківську

Район «Каскад»

вул.Миколайчука, 12 (09:00-13:00)

вул. Молодіжна, 46 (09:00-13:00)

вул. Симоненка, 11 (09:00-13:00)

вул. Стуса, біля школи N°10 (14:00-19:00)

вул. Б.Хмельницького, 82/2 (14:00-19:00)

вул. Вовчинецька, 178-а (14:00-19:00)

вул. Г.Хоткевича, 46/3 вул. Нова, 196 (14:00-19:00)

Район «Північний»

вул. Целевича, 16 (09:00-13:00)

вул. Набережна, 18 (09:00-13:00)

вул. Пулюя, 9 (09:00-13:00)

вул. Довга-Сніжна (09:00-13:00)

вул. Федьковича, 114а (14:00-19:00)

с.Крихівці – школа (14:00-19:00)

вул.Галицька, 101 (14:00-19:00)

вул. Слобідська, 6 (14:00-19:00)

Район «Центр»

вул. Ботанічна, 2 (09:00-13:00)

вул. Чорновола, 136 (09:00-13:00)

вул.Довженка, 18, к. 1 (церква) (09:00-13:00)

вул. Коновальця, 42 (09:00-13:00)

вул. Незалежності, 9 (14:00-19:00)

вул. Незалежності, 99 (14:00-19:00)

вул. Бандери, 8а (14:00-19:00)

вул. Героїв Києва, 5 (14:00-19:00)

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів росіян по енергетичних об’єктах у різних регіонах України у середу, 23 листопада, кілька міст були повністю знеструмлені, серед них Львів і Хмельницький. Майже у всіх західних областях України, окрім погодинних відключень, було аварійне вимкнення електроенергії на невизначений час. На випадок тривалої відсутності електроенергії по всій Україні розгортають так звані пункти незламності, де буде генератор для зарядки пристроїв, тепло та інтернет.