Мед – цінний продукт, який може довго зберігати свої корисні властивості, але тільки за умови правильного зберігання. Pysznosci розповідає, як не варто зберігати мед.

При якій температурі варто зберігати мед?

Войцех Марговнічі, бджоляр з Вонхоцька, розповідає, що більшість з нас зберігає мед у кухонних шафках, і це не ідеальне рішення. Він пояснив, що кімнатна температура та близькість до джерел тепла можуть негативно вплинути на якість меду.

Бджоляр наголошує, що попри те, що багато хто вважає кімнатну температуру оптимальною, найкращим рішенням є зберігання меду при температурі нижче +18°C. А ідеальні місця для цього – дверцята холодильника, комора або підвал, але кухонна шафа чи стільниця не підходять.

Де не можна зберігати мед?

Зберігання меду поблизу джерела тепла, такого як газова плита, може призвести до нагрівання шафи парою від приготування їжі, що може бути шкідливим для меду.