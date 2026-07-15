Бізнес дедалі більше відчуває кадровий дефіцит

Дефіцит працівників став головною проблемою для українського бізнесу під час війни. У червні про це заявили 71% підприємств – це найвищий показник за весь час. Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Попри те, що роботодавцям стало дещо легше знаходити персонал, нестача кадрів дедалі сильніше стримує розвиток виробництва. Зокрема, частка підприємств, які мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, за місяць зменшилася з 60,6% до 46,3%. Ще 30,4% компаній повідомили, що їм складно знайти некваліфікованих працівників.

Лише 4,6% підприємств планують збільшувати штат у найближчі три-чотири місяці. Водночас 2% роботодавців очікують, що доведеться відправляти працівників у вимушені відпустки.

Другою найбільшою проблемою для бізнесу залишається зростання цін на сировину, матеріали та товари – про це повідомила половина опитаних підприємств. На третьому місці – безпекова ситуація: 41% компаній вважають небезпечні умови праці серйозною перешкодою для роботи.

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Водночас на слабкий попит скаржаться усе менше підприємців. Якщо у травні про цю проблему заявили 38% підприємств, то в червні – вже 31%. Проблеми з внутрішньою логістикою залишилися майже без змін – їх назвали 30% опитаних.

Менше підприємств також повідомляють про перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. У червні цю проблему відзначили 19% компаній проти 20% місяцем раніше.

Опитування також показало, що бізнес дещо краще оцінює економічну політику уряду. Частка негативних оцінок зменшилася з 25% до 20%, тоді як 70% респондентів назвали свою оцінку нейтральною. Позитивно дії уряду оцінили лише 5% опитаних.

Щодо ролі держави, 53% підприємств сприймають її насамперед як регулятора. Ще 20% вважають державу перешкодою для ведення бізнесу, 10% – партнером, а лише 1% назвали її другом.

До слова, в Україні за рік кількість заброньованих працівників зросла на 300 тис. людей. Також за цей час на 9 тис. збільшилася кількість підприємств, визнаних критично важливими. Водночас, як писав ZAXID.NET, уряд оновив порядок визначення критично важливих підприємств та уточнив правила бронювання працівників від мобілізації. Зокрема, компанії мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим критеріям, інакше можуть втратити статус критично важливих. Однією з вимог залишається середня заробітна плата працівників не менше 25 941 грн, а також відсутність податкової заборгованості.

Окрім загальних правил, міністерства та обласні військові адміністрації переглянули галузеві критерії отримання статусу критично важливого підприємства. Найсуттєвіші зміни торкнулися ІТ-компаній – середня зарплата працівників має бути не менше 1200 євро (близько 61 тис. грн) упродовж останніх шести місяців.