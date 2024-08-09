Город не обов’язково повинен бути тільки в зелених відтінках

Якщо ви хочете, щоб ваш город був не тільки засаджений овочами, а й при цьому виглядав гарно, тоді вам необхідно зробити 7 простих кроків, про які пише «Зелена садиба».

Сійте овочі з різним забарвленням листя

Город не обов’язково повинен бути тільки в зелених відтінках. Найпростіший спосіб «додати кольору» своїм грядкам – посадити салат з бордовим листям, червоний мангольд, червонокачанну капусту чи кольрабі з фіолетовим листям. А на грядку з травами треба обов’язково посіяти фіолетові сорти базиліка.

Зверніть увагу на овочі з цікавою формою листя

Завжди цікаві контрастні поєднання «порізаного» і рівного листя, наприклад капусти або латуку з зубчастими листками кропу, селери або петрушки. На тлі грядки з повзучими пагонами огірків буде чітко виділятися ряд височенної селери або пишної цибулі.

Не забувайте про овочі, які красиво цвітуть

На декоративному городі повинні бути різні сорти гороху і квасолі, а також рослини родини гарбузових. А серед них мають рости смачні золотисті суцвіття соняшника.

Висаджуйте овочі, які підіймаються на опори

Витягнуті на естетичних плетених або металевих опорах витка квасоля, високий горох є дуже декоративним елементом городу. Рослини красиво виглядають не тільки в період цвітіння, але і вкриті стручками, що дозрівають. Вони, до речі, можуть бути різного кольору: зеленими, жовтими або фіолетовими.

Вирощуйте овочі з яскравими декоративними плодами

Деякі нові, а також старі, перевірені часом сорти традиційних овочів мають дуже гарні плоди. Довгі грона червоних або жовтих помідорів чері, білі в смужку декоративні гарбузики та величезні помаранчеві гарбузи обов’язково додадуть вашому городу декоративності.

Посійте на грядки однорічні квіти

На городі завжди красиво виглядають такі квітучі однорічники як чорнобривці, календула, настурції, цинії. Окрім гарного зовнішнього вигляду, вони також стануть цінним нектаром для корисних комах, які водночас запилюватимуть менш привабливі квіти помідорів чи квасолі.

Троянди на городі

Можливо, ви здивуєтеся, але деяким трояндам набагато краще виділити місце на городі. Це, в першу чергу, стосується троянд старовинних сортів, які дарують нам не тільки красиві квіти, а й смачні пелюстки.