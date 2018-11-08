Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку

Візуалізація майбутнього будинку на вул. Стуса

Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.

Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.

Окрім того, пропонується збудувати ще один дитячий майданчик у Снопківському парку.