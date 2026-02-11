ТРЦ Ocean Plaza можуть викупити чинні українські співвласники

Фонд державного майна планує упродовж найближчих шести місяців виставити на приватизацію чотири великі активи, зокрема Одеський припортовий завод (ОПЗ), торгово-розважальний центр Ocean Plaza, Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат і Миколаївський глиноземний завод. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

За його словами, йдеться про складні, але стратегічно важливі активи. Найбільшим стримувальним фактором для інвесторів у випадку ОПЗ залишаються воєнні ризики. «Навіть борги Фірташа, а це близько 193 млн доларів лякають менше, ніж розташування заводу в Одеській області», – зазначив Наталуха.

Він також наголосив, що такі підприємства, як ОПЗ чи Миколаївський глиноземний завод, створювалися як частина радянських виробничих ланцюгів і самі по собі мають обмежену економічну цінність без інтеграції у великі міжнародні структури. Зокрема, відновлення виробництва добрив на ОПЗ залежить від того, чи зможе інвестор працювати з високими цінами на газ та логістикою.

Тому, на думку голови ФДМУ, для цих активів потрібно шукати насамперед іноземних інвесторів, які готові до підвищиних воєнних ризиків. Як потенційних партнерів він назвав компанії зі США та Індії, можуть додатково гарантувати безпеку активів.

Що стосується Ocean Plaza, Наталуха припускає, що головними претендентами на купівлю ТРЦ будуть українські інвестори, зокрема ті, хто вже має частку в цьому торговельному центрі.

Що відомо про ці активи?

Одеський припортовий завод є найбільшою державною хімічною компанією України, яка спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Завод зупинив виробництво у вересні 2021 року через високі ціни на газ. Кабмін у серпні 2022 року затвердив його приватизацію зі стартовою ціною 4,5 млрд грн, однак у 2024 році спроба часткового перезапуску провалилася через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зерна.

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших підприємств кольорової металургії в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він зупинив роботу, а в лютому 2023 року суд націоналізував завод у межах конфіскації активів російського бізнесмена Олега Дерипаски. Після цього підприємство передали ФДМУ. У довоєнний період його вартість оцінювали більш ніж у 1 млрд доларів.

ТРЦ Ocean Plaza у Києві конфіскували у березні 2023 року за рішенням ВАКС як актив російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. У 2024 році ТРЦ виставили на приватизацію зі стартовою ціною 1,65 млрд грн. Суд також стягнув у дохід держави права вимоги за кредитами Ocean Plaza, загальний борг за якими становить понад 215 млн доларів.

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат раніше належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову та був конфіскований у межах санкцій проти активів, пов’язаних із Росією.