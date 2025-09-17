Десерт із рисових хлібців – це швидкий та корисний перекус, який можна приготувати всього з трьох інгредієнтів. Він не містить цукру й борошна, але добре насичує завдяки клітковині та корисним жирам, що робить його чудовою альтернативою традиційним солодощам. Рецепт від Мyfirstmeals.

Інгредієнти Хлібці 4 г Родзинки 200 г Арахісове масло 200 г Спосіб приготування: Крок 1 Візьміть рисові хлібці, родзинки та арахісове масло. Крок 2 Додайте у чашу блендера всі продукти та перебийте до стану крихти. Крок 3 Перекладіть суміш у миску, розрівняйте і добре притисніть лопаткою. Крок 4 Поставте у холодильник на одну годину, потім перекладіть на дошку і наріжте на батончики.