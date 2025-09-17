Рецепти
Десерт із рисових хлібців. Рецепт дня0
До теми
- Десерт «Бите скло». Рецепт дня ZAXID.NET
- Сирно-банановий торт без випікання. Рецепт дня ZAXID.NET
- Смородиновий чізкейк без випічки. Рецепт дня ZAXID.NET
Десерт із рисових хлібців – це швидкий та корисний перекус, який можна приготувати всього з трьох інгредієнтів. Він не містить цукру й борошна, але добре насичує завдяки клітковині та корисним жирам, що робить його чудовою альтернативою традиційним солодощам. Рецепт від Мyfirstmeals.
Інгредієнти
|Хлібці
|4 г
|Родзинки
|200 г
|Арахісове масло
|200 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Візьміть рисові хлібці, родзинки та арахісове масло.
Крок 2
Додайте у чашу блендера всі продукти та перебийте до стану крихти.
Крок 3
Перекладіть суміш у миску, розрівняйте і добре притисніть лопаткою.
Крок 4
Поставте у холодильник на одну годину, потім перекладіть на дошку і наріжте на батончики.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter