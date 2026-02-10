Одним із найнадійніших засобів для ранньої профілактики залишається бордоська суміш

Лютий у саду не варто вважати періодом повного спокою. Саме в цей час з’являється можливість закласти основу здорового росту дерев і кущів без зайвого навантаження на рослини. Короткі відлиги дають змогу провести профілактичні роботи, які навесні будуть уже менш ефективними. Що робити в саду і чим обробляти, пише VSN.

Обробки наприкінці зими проводять за стабільної денної температури близько плюс чотирьох або п’яти градусів. Важливо, щоб уночі не було морозу, тоді рослини легко переносять процедури, а захисні розчини працюють повною мірою.

Чим обробляти сад у лютому

Одним із найнадійніших засобів для ранньої профілактики залишається бордоська суміш. У лютому її застосовують у більш концентрованому вигляді, коли бруньки ще повністю закриті. Розчин готують окремо з мідного купоросу та вапняного молока, після чого обережно поєднують. Якісна суміш має світло-блакитний колір і однорідну консистенцію без осаду.

Коли бруньки починають злегка набрякати, концентрацію зменшують. У цей період надто сильні розчини можуть зашкодити живим тканинам, тому уважність до деталей має вирішальне значення.

Ще одним ефективним засобом є залізний купорос. Його використовують для обробки плодових дерев і чагарників, які перебувають у стані спокою. Розчин готують на теплій воді, щоб кристали повністю розчинилися. Така обробка знижує ризик грибкових захворювань і водночас стримує надто раннє пробудження рослин.

Мідний купорос у лютому застосовують окремо від бордоської суміші. Найчастіше його використовують для локальної обробки окремих дерев або проблемних ділянок. Розчин готують у неметалевому посуді та проціджують перед використанням, щоб уникнути нерівномірного нанесення.

Обробка ґрунту та важливі нюанси

Якщо планується рання посадка або підготовка теплиці, увагу варто приділити й ґрунту. Для знезараження землі застосовують більш концентровані розчини, але роблять це заздалегідь, щоб ґрунт встиг відновитися до висаджування рослин.

Важливим правилом залишається чергування препаратів. Якщо восени використовували засоби на основі заліза, наприкінці зими доцільніше обрати розчини, які містять мідь. Одноманітність у захисті поступово знижує його ефективність.

Як підготувати сад до обприскування

Перед будь-якою обробкою варто уважно оглянути дерева. Особливу увагу приділяють корі, штамбам і місцям старих зрізів, адже саме там найчастіше зберігаються збудники хвороб. Навіть якісні препарати не дадуть повного ефекту без попереднього очищення проблемних зон.

Лютий також підходить для нескладних санітарних робіт. Видалення засохлих плодів, перевірка захисту від гризунів і зняття старих ловчих поясів значно зменшують кількість проблем упродовж сезону. Усі роботи бажано проводити у суху та безвітряну погоду, щоб обробка була рівномірною й безпечною для рослин.