Загалом травмовано 15 людей, одна людина загинула

Львівські медики повідомили про стан потерпілих, що отримали різного роду травми внаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня. Загалом травмовано 15 людей, одна людина загинула. 13 травмованих госпіталізували до лікарні.

Як повідомив завідувач відділення невідкладної медичної допомоги львівської лікарні Назар Стельмах, за останні дві години до лікарні госпіталізували 13 людей. У них в основному осколкові пораненні і забій м’яких тканин. Одну пацієнтку, якій 69 років, прооперували. У неї були осколкові поранення і перелом лівої променевої кістки. Зараз вона перебуває у травматологічному відділенні, її стан задовільний.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня Львів двічі підавався атаці ворога. Близько 4:17 Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed. Вранці, близько 7:05, ворог обстріляв Львів ракетами. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 будинків у районі вул. Хоткевича, три школи і дитсадок. Одна людина загинула, 15 – травмовані, один із яких у важкому стані.