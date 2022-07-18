Дитячий пластичний хірург Хакан Агір вже втретє приїжджає до Львова для безкоштовних консультацій та операцій

Із 25 до 30 липня у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі консультуватиме відомий пластичний дитячий хірург із Туреччини, професор Хакан Агір. Попередньо записатися на безкоштовну консультацію для дітей та дорослих можна онлайн.

Як повідомили у лікарні, упродовж тижня дитячий пластичний хірург турецької клініки Аджібадем Хакан Агір разом із хірургами Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру проведуть безкоштовні консультації та операції для пацієнтів із вродженими дитячими вадами обличчя і тіла, післяопіковими рубцями та посттравматичними наслідками.

«Наш друг Хакан Агір уже не вперше приїжджає до Львова – минулого року за п’ять днів його візиту ми провели понад 15 безкоштовних операцій дітям із різних куточків України. Цього разу ми плануємо допомогти не лише маленьким пацієнтам, але й дорослим, які звернуться по допомогу», – повідомив завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Лікарі прийматимуть лише за попереднім записом. Записатися на прийом можна за онлайн-формою.

Хакан Агір – професор пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, доктор медичних наук. Уже двічі він приїжджав до Львова, де проводив безкоштовні консультації та пластичні операції для дітей.