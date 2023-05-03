Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про можливе повернення Почаївської лаври до УГКЦ, гучні вечірки під час війни, а також техногенну аварію через видобуток газу на Львівщині.

Позбутись духу Москви у Почаєві

Після Києво-Печерської Лаври настала черга повертати до української церкви інший сакральний комплекс – Почаївську Лавру у Тернопільській області. Виявилося, що претендентів одразу двоє – Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Речник УГКЦ Ігор Яців нагадав, що історія Почаївського монастиря була тісно пов'язана саме з греко-католиками або ж уніатами, як їх тоді називали. Монастир належав до чернечого ордену василіян і розбудовували його за підтримки магната Потоцького, але згодом храм віддали православним і дотепер там пахне не так духом Божим, а все більше руским духом.

Почаїв історично та етнографічно належить до Волині, де позиції православної церкви завжди були сильнішими, ніж у греко-католиків. УГКЦ заспокоює, що жодних хрестових походів на Почаїв не організовуватиме. Йдеться лише про можливість молитовної й фізичної присутності у храмах місцевої Лаври.

Зараз там господарює православна церква Московського патріархату, яка себе так не називає, але всім усе зрозуміло. Через це Міністерству культури доведеться знайти формулу повернення Почаївської лаври до українських церков, а саме ПЦУ та УГКЦ. Однак уже зрозуміло, що найскладнішим елементом цієї формули буде пошук відповіді – як позбутися духу Москви у Почаєві.

Гучні вечірки й благодійність

Студенти Українського католицького університету на рівному місці організували собі скандал. Вони провели гучну вечірку у Будинку вчених у Львові, в день, коли вся країна була в жалобі через трагічні наслідки ракетної атаки в Умані та Дніпрі.

Суспільне обурення викликали кадри з вечірки, де сотні молодих людей стрибають під пісню «Highway to Hell» або ж «Дорога до пекла». Доволі іронічна сцена, зважаючи на те, що це студенти католицького університету. Далі організатори події виправдовувалися, що це був благодійний вечір, і що вони зібрали майже тридцять тис. грн для ЗСУ.

Навряд чи це пояснення когось переконало. Кожен залишився при своїй думці. Студенти все ж попросили вибачення і визнали, що такий формат був «не на часі», тож далі вони займатимуться благодійністю інакше.

Раніше у тому ж львівському Будинку вчених вже був подібний скандал. Тоді відомі інстаблогери влаштували вечірку на День пам'яті жертв голодоморів у листопаді 2021 року. Діяльність Будинку вчених тоді тимчасово призупинили, а директор закладу раптово помер від серцевого нападу під час візиту у мерію. Головне, щоб цього разу всі були живі.

Ніхто не взяв відповідальність за техногенну аварію у Розвадові

Внаслідоктехногенної аварії на подвір'ях мешканців села Розвадів, що на Львівщині, утворилися кратери, звідки виривалися гейзери з води й газу. Наслідки ситуації ще до кінця не з'ясовані.

Рятувальники вирішили тимчасово відселити майже тридцятьох мешканців села. Пошкодженні кілька будинків, а також криниці й городи селян. Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький запевнив, що відповідні служби усунуть вирви, увімкнуть людям електрику і газ, а далі дозволять їм повернутися додому. Це все добре, але немає жодного слова про причину аварії у Розвадові й відповідальність за неї. Надзвичайна ситуація виникла через розвідувальне буріння газової свердловини, яке проводила бурова компанія «Горизонти», що належить батькові Максима Козицького – Зіновію Козицькому.

Газ у нашій країні є і в західних регіонах, а не лише на Полтавщині чи шельфі Чорного моря. І, мабуть, відповідальною поведінкою з боку добувної компанії було б компенсувати мешканцям Розвадова усі збитки внаслідок невдалого буріння, не кажучи вже про правильну комунікацію із суспільством щодо цієї історії.