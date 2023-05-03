Через витік газу в Розвадові вода в криницях непридатна до вживання

Мешканці села Розвадів на Львівщині, де утворилися гейзери та провалля, ініціюють схід села з вимогами до влади усунути наслідки катастрофи та вжити заходів для неповторення її в майбутньому. Частина села досі залишається без газу та не може користуватися криницями. Збитки мешканців описала комісія сільської ради, але жодних компенсацій постраждалим наразі не виплатили.

«Ями нашвидкуруч позасипали щебенем, комісія сільської ради описала збитки мешканців. Фундамент будинку, який був підмитий, укріпили металевими сваями та засипали щебенем. Але люди в цьому будинку не живуть, відселені ще до сьогодні», – розповів ZAXID.NET мешканець громади Роман Федькович.

З його слів, бюджетна та земельні комісії, які засідали перед сесією сільради, що має відбутися 11 травня, питання про відшкодування завданих збитків не розглядали. Тому мешканці днями ініціюють схід села, бо побоюються, що залишилися сам на сам з бідою.

Витік газу через буріння свердловини спричинив пошкодження у 22 господарствах (фото Богдана Козловського)

Голова Розвадівської громади Роман Сидор підтвердив ZAXID.NET, що наразі жодних компенсацій мешканцям не виплачували.

«У нас 11 травня буде сесія. Ми зафіксували, в кого де було пошкоджено колодязі, в кого город. Маємо свою програму щодо відшкодувань у зв’язку з надзвичайними ситуаціями. Якщо людей щось не влаштовує, або хочуть більше – нехай звертаються до тої фірми», – каже голова громади.

З його слів, місцева програма передбачає компенсації в межах 5-10 тис. грн. Загалом у селі постраждали 22 господарства – у 19 пошкоджені криниці, ще в трьох будівлі та городи.

«Люди бояться та переживають, щоби дальше не бурили. Щоб пояснили, що і до чого. Вони (представники компанії «Горизонти») казали, що будуть насвердлювати спеціальні газовідвідні свердловини, такі труби з дірками, які будуть відводити газ. Аж тоді почнуть нові роботи», – розповідає голова громади.

Секретар сільської ради Леся Шимко, яка є учасницею комісії сільради, що описує завдані збитки, запевнила ZAXID.NET, що роботи з ліквідації наслідків витоку газу досі тривають, подекуди газ ще просочується з-під землі.

Частина будинків в селі досі залишаються без газопостачання. Також не рекомендують вживати з воду з криниць, тому організовано підвіз питної води. Леся Шимко запевнила, що бурова компанія «Горизонти» обіцяє ліквідувати всі наслідки та компенсувати збитки власним коштом.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Львівської ОВА з приводу технології буріння газової свердловини, який застосовано компанією «Горизонти» у Розвадові. У ЛОВА розповісти про це відмовилися, пояснивши, що «не володіють повнотою інформації». У компанії «Горизонти» повідомили, що нададуть коментар у відповідь на офіційний запит.

Нагадаємо, роботи біля Розвадова проводить бурова компанія «Горизонти», яка належить Зіновію Козицькому, батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького. Через розвідувальне буріння газової свердловини в селі відбувся витік газу, у результаті утворилися гейзери та провалля, а в криницях забурлила вода.