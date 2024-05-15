Чудовим добривом може стати звичайна акваріумна вода

Ми часто шукаємо бюджетні та якісні добрива, щоб підживити квіти. Часто використовують як підживлення цукор, дріжджі чи золу. ZAXID.NET пропонує вам чотири варіанти несподіваних органічних добрив, які позитивно вплинуть на ваші рослини.

Акваріумна вода

Чудовою альтернативою магазинним добривам може стати звичайна акваріумна вода, пише «Фермер». У ній міститься велика кількість речовин, які відмінно стимулюють ріст рослин. Вода дуже м'яка, має нейтральний рН. Але використовувати її для підгодівлі рекомендується навесні або на початку літа – в моменти, коли у рослин починається активний ріст листя і пагонів. А ось починаючи з середини літа акваріумну воду для домашніх квітів краще не використовувати.

Підгодовувати рослини акваріумною водою потрібно не частіше, ніж раз на місяць. Інакше всі мікроскопічні водорості, потрапивши в грунт, накопичаться і почнуть надто активно розмножуватися, в результаті чого грунт позеленіє і закисне.

Зубна паста

Дуже легко і швидко можна приготувати добриво із зубної пасти. В 1 літрі води розчинити третину тюбика зубної пасти. Таке добриво чудово вплине на коріння рослини, і вона загалом набуде більш здорового вигляду. Також можна розчинити в літрі води 3 ст. ложки зубного порошку, 3 ст. ложки деревної золи і 1 ст. ложку мідного купоросу, використовувати таке добриво можна відразу після приготування.

Цибулевий коктейль

Із цтбулі також можна зробити цілющий коктейль для ваших квітів. Цибулевий сік сприятливо вплине на ріст домашніх рослин, адже в ньому міститься необхідний набір поживних мікроелементів. У приготуванні суміші з цибулиння немає нічого складного, проте вона не може довго зберігатися, тому її потрібно готувати кожного разу заново. Необхідно 50 г. цибулиння залити 2 літрами гарячої води, довести відвар до кипіння. Прокип'ятивши близько 10 хвилин, дати настоятися протягом трьох годин. Після того, як відвар охолов, проціджуємо його і обприскуємо рослини.

Вода від промивання крупи

Деякі квітникарі використовують для підгодівлі домашніх квітів воду після промивання круп: гречки, рису, пшона, до прикладу – в такій воді є залізо, кремній, фосфор і магній.