Особливо ефективно картопляні шкірки працюють для смородини

Картопляна шкірка – не відходи, а цінне джерело поживних речовин для саду й городу. В ній містяться крохмаль, калій, а також інші мінерали, що сприятливо впливають на ріст рослин. Як правильно заготувати, зберігати та застосовувати картопляні очищення на присадибній ділянці, щоб воно не зашкодило рослинам, пише Ukr.Media.

Як заготувати очищення на добриво

У нашій культурі картопля давно посіла чільне місце як щоденна їжа. Тому й очищень після готування залишається чимало. Викидати їх – марнотратство, адже саме під шкіркою зосереджена найбільша кількість корисних речовин.

Є два варіанти, як зберігати шкірки до їх використання:

Заморожування. Зручно збирати шкурки в морозильній камері або в контейнері на балконі. Але важливо пам’ятати: навесні їх потрібно швидко доставити на дачу, інакше при розморожуванні вони зіпсуються й почнуть неприємно пахнути.

Сушіння. Цей спосіб більш трудомісткий, проте надійний. Шкірки можна висушити біля батареї в тканинному мішечку або в духовці. Потім варто їх подрібнити, наприклад, змолоти м’ясорубкою або блендером.

Навесні підготовлені очищення заливають гарячою водою у великій ємності (наприклад, у бочці) та залишають для набухання на кілька днів. Періодично суміш перемішують, і в результаті утворюється добриво у вигляді кашки.

Які рослини добре реагують на таку підгодівлю

Отримане добриво можна використовувати під час посадки таких культур, як:

кабачки;

гарбузи;

капуста;

огірки;

цибуля;

ягідні кущі (смородина, малина);

плодові дерева.

Також можна удобрювати ці рослини раз на два тижні, використовуючи настій (проціджений через сито або марлю). Добриво не лише живить ґрунт, а й активізує ріст і розвиток рослин.

Особливо добре на підживлення картопляними очищеннями реагує смородина, кущі дають соковитіші та солодші ягоди. Починати підживлення найкраще від моменту формування зав’язей і продовжувати до збирання врожаю.

Крім поливу настоєм, шкурки можна закопувати в ґрунт біля основи плодових дерев і ягідників, вони поступово перегнивають і живлять рослини природним чином.

Коли не варто застосовувати

Цікаво, що не всі культури реагують позитивно на таке добриво. Наприклад, пасльонові – томати, баклажани, перець, а також сама картопля – можуть постраждати. У шкірках можуть залишатися збудники захворювань, які ці рослини легко підхоплюють. Тож для них краще шукати інші варіанти підгодівлі.

Очищення як засіб проти шкідників

Картопляні шкірки корисні не лише як добриво. Вони можуть стати природними пастками для шкідників:

якщо на ділянці з’явився колорадський жук , розкладіть очищення між кущами. Жуки й личинки швидко перемістяться на них, залишиться лише зібрати та знищити «приманки»;

дротянка теж не пройде повз частування. Потрібно прикопати шкурки в кількох місцях на глибині 5-10 см і через кілька днів дістати разом зі шкідниками;

вологі очищення чудово приваблюють слимаків і равликів. Якщо розкласти їх біля грядок, ці небажані гості зберуться в одному місці, звідки їх легко буде прибрати вручну.

Найкраще добриво для смородини

Особливо ефективно картопляні шкірки працюють для смородини і чорної, і червоної. У шкірці багато глюкози та крохмалю, що сприяють активному росту й плодоношенню. Весною і влітку очищення можна закопувати в землю біля кущів або робити настій, яким поливають рослини після охолодження.

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