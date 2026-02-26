Картоплю можна варити як очищену, так і в шкірці

Після варіння картоплі більшість людей без вагань виливає воду в раковину. Проте досвідчені господині та городники знають: цей відвар може стати корисним підживленням для рослин. Його використовують і для грядок, і для кімнатних квітів, і для розсади. Головне – правильно підготувати та застосувати. А як це правильно зробити, пишуть «Добрі новини».

Важлива умова перед використанням

Використовуйте лише чистий картопляний відвар без солі, спецій чи олії. Якщо у воді були додані будь-які приправи, така рідина не підходить для рослин, адже сіль може пошкодити коріння та погіршити стан ґрунту.

Картоплю можна варити як очищену, так і в шкірці. У другому випадку відвар буде ще поживнішим, адже частина корисних речовин переходить у воду саме зі шкірки.

Чому це корисно:

Під час варіння у воду переходять калій, магній, фосфор і натуральний крохмаль. Крохмаль підтримує розвиток корисної мікрофлори в ґрунті. Калій сприяє рясному цвітінню та зміцнює стебла. Мікроелементи допомагають рослинам легше переносити пересаджування та зміни температури. Таке підживлення діє м’яко й природно.

Як правильно застосовувати

Процідіть відвар через сито, щоб видалити залишки картоплі. Остудіть його до кімнатної температури. Не використовуйте гарячу або надто холодну рідину.

Якщо картопля була очищена, розведіть відвар водою у співвідношенні 1:1. Якщо варили в шкірці – розбавте у пропорції 1:3.

Поливайте рослини під корінь не частіше одного разу на місяць. Такої періодичності достатньо, щоб забезпечити їх поживними речовинами без ризику надмірного зволоження чи зміни кислотності ґрунту.