Соковита та ароматна – така долма, загорнута у виноградне листя, стане гідною прикрасою вашого столу. І хоча вона може лякати вас, бо здається, що її складно приготувати, насправді все досить просто. Рецепт від УНІАН.

Інгредієнти Листя виноградне 300 г Фарш м’ясний 1 кг Круглий рис 1 склянка Цибуля 1 шт Часник 4 зубчики Сіль, спеції на свій смак Кінза, петрушка, кріп та інша зелень на свій смак Сметана 400 г Спосіб приготування: Крок 1 Листя винограду потрібно промити та видалити хвостики. Залити листя окропом на 5 хвилин. Крок 2 Для начинки змішати в мисці фарш, рис, подрібнений часник та цибулю, зелень, сіль та спеції. Вимістити фарш до однорідності. Крок 3 У великій каструлі вистелити дно декількома виноградними листами, щоб долма не пригоріла. У решту листя слід загорнути начинку. На один лист знадобиться приблизно столова ложка фаршу. Крок 4 Долму щільно викласти в каструлю швом вниз. Залити окріп в каструлю і повністю покрити долму. Підсолити воду. Крок 5 Готувати долму потрібно під кришкою 1 годину на маленькому вогні. А подавати долму гарячою, поливши сметаною