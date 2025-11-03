Ароматна долма. Рецепт дня0
Соковита та ароматна – така долма, загорнута у виноградне листя, стане гідною прикрасою вашого столу. І хоча вона може лякати вас, бо здається, що її складно приготувати, насправді все досить просто. Рецепт від УНІАН.
Інгредієнти
|Листя виноградне
|300 г
|Фарш м’ясний
|1 кг
|Круглий рис
|1 склянка
|Цибуля
|1 шт
|Часник
|4 зубчики
|Сіль, спеції
|на свій смак
|Кінза, петрушка, кріп та інша зелень
|на свій смак
|Сметана
|400 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Листя винограду потрібно промити та видалити хвостики. Залити листя окропом на 5 хвилин.
Крок 2
Для начинки змішати в мисці фарш, рис, подрібнений часник та цибулю, зелень, сіль та спеції. Вимістити фарш до однорідності.
Крок 3
У великій каструлі вистелити дно декількома виноградними листами, щоб долма не пригоріла. У решту листя слід загорнути начинку. На один лист знадобиться приблизно столова ложка фаршу.
Крок 4
Долму щільно викласти в каструлю швом вниз. Залити окріп в каструлю і повністю покрити долму. Підсолити воду.
Крок 5
Готувати долму потрібно під кришкою 1 годину на маленькому вогні. А подавати долму гарячою, поливши сметаною