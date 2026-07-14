Фінансовий стан заводу погіршувався, відколи його співвласниками стали Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов

25 червня Господарський суд Львівської області визнав дрогобицький нафтопереробний завод – ПАТ «Нафтопереробний комплекс Галичина» – банкрутом і розпочав процедуру його ліквідації. Контроль над підприємством перейшов до комітету кредиторів, повідомляє сайт Liga.net.

Кредиторами НПК «Галичина», яким комплекс заборгував близько 18 млрд грн, є дві підконтрольні державі – «Укрнафта» і «Укртатнафта». Більшу частину боргу – 14 млрд грн – нафтопереробний завод має саме перед «Укрнафтою», вона і була ініціатором процедури банкрутства підприємства.

Водночас ринкова вартість активів НПК «Галичина» на кінець 2024 року становила лише 2,73 млрд грн, тобто для покриття боргу бракувало ще понад 15 млрд грн.

Суд дійшов висновку, що фінансово-майновий стан комплексу критичний, його діяльність в останні роки була глибоко збитковою, а фінансові показники стабільно погіршувалися з жовтня 2021 року.

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Також у висновках експертизи розпорядника майна та Інституту судових експертиз імені Миколи Бокаріуса зазначено, що фінансовий стан підприємства має економічні ознаки надкритичної неплатоспроможності, що пов'язано з високою залежністю від зовнішніх джерел фінансування, нестачею власного капіталу та неефективним використанням ресурсів. Окрім того, експертиза виявила ознаки можливого доведення підприємства до банкрутства.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 грудня 2023 року Господарський суд Львівської області за позовом ПАТ «Укрнафта» як кредитора наклав арешт на нерухоме майно ПАТ «НПК Галичина». Ішлося про майже півсотні об’єктів, серед яких 10 земельних ділянок, недобудовані АЗС, нежитлові приміщення і житло в Дрогобичі, пансіонат «Лісова пісня» у Трускавці і база відпочинку «Черемшина» в селі Рибаківка Миколаївської області.

ПАТ «Нафтопереробний комплекс Галичина», зареєстроване у Дрогобичі на Львівщині, перебуває під контролем групи «Приват» Ігоря Коломойського через низку офшорних компаній, 25% акцій підприємства належать Фонду держмайна України. Додамо, що олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та син народного депутата Ігоря Палиці Захар стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів – ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» на Івано-Франківщині та ПАТ «НПК Галичина» на Львівщині у січні 2020 року. відтоді фінансовий стан підприємства постійно погіршувався.

«НПК Галичина» заснований у 1863 році. У 2021 році підприємство посіло восьме місце у рейтингу найдинамічніших компаній України за 2015-2019 рр., який уклали часопис NV та маркетингова агенція Top Lead.