ДСНС попередила про можливі лавини в Карпатах та підйом води в річках на Закарпатті

Подекуди рівень води збільшиться на 1,5 м

СуспільствоКатерина Чурилова, 17 березня900

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ДСНС попередила про можливі лавини в Карпатах та підйом води в річках на Закарпатті
фото ілюстративне
ДСНС повідомила про про зміну гідрологічної ситуації

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про підвищення рівнів води у річках Закарпатської області. Подекуди він збільшиться на 1,5 м, проте це відбудеться без негативних наслідків. Також в Карпатах збережеться значний рівень сніголавинної небезпеки.

Згідно з даними Укргідрометцентру, на які посилається ДСНС, 17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води: у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 – 1,0м, а на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 – 1,5 м в межах русла.

Окрім того, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Через опади, хуртовини та подальшу відлигу 17 березня у горах Закарпатської області оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

Упродовж 17-18 березня третій рівень сніголавинної небезпеки збережеться в горах Івано-Франківської області, повідомила прес-служба ДСНС.

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