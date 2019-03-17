Хмарну погоду з проясненнями пообіцяли синоптики наступного тижня

То в жар, то в дощ… .

Синоптики розповіли про погоду на 17-20 березня

Погода наступного тижня здебільшого буде хмарною, але з проясненнями. Також Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 17 березня. Відповідне повідомлення​ поширили на сайті ДСНС.

Згідно з даними Укргідрометцентру, вночі 17 березня в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Буде хмарно з проясненнями, помірний дощ, подекуди з мокрим снігом.

«Уночі на більшій частині України, вдень у східних областях, Приазов'ї, в Карпатах та на Закарпатті невеликий, місцями помірний дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер здебільшого північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у Карпатському регіоні та на півдні Одещини 15-18° тепла; в гірських районах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, яке поширив «Укрінформ».

18-19 березня в Україні мінлива хмарність. 18 березня без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ. 19 березня у західних, північних та центральних областях помірний дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині, 18 березня подекуди і в центральних областях 0-3° морозу; вдень 18 березня 12-17°, у східних областях та на крайньому заході близько 10°, 19 березня в Україні 9-14° тепла.

20 березня в західних, північних та центральних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території, 21 березня в Україні без істотних опадів.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 5-11° тепла, 20 березня на півдні та сході до 14°.